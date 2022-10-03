金玟哉當選意甲聯賽9月最佳球員，亞洲球員首次取得該成就. October. 03, 2022 07:19. by 金培中 wanted@donga.com. 9月連續踢了兩場國家隊A級比賽後回到意大利的金玟哉（26歲•那不勒斯）成為首位當選意甲聯賽當月最佳球員的亞洲足球選手。27日結束與喀麥隆隊的熱身賽後，乘坐12個多小時的飛機抵達那不勒斯的金玟哉僅僅時隔4天再次上場，並踢滿全場，為球隊獲勝做出了貢獻。 1日，在意大利那不勒斯的馬拉多納體育場舉行的與都靈隊的意甲第8輪主場比賽中，金玟哉首發出場，幫助球隊以3比1取得了勝利。截止到2日，保持8場聯賽不敗記錄的那不勒斯隊（6勝2平•積20分）依舊高居榜首位置。 在上月23日和27日舉行的2場A級比賽中，金玟哉打滿全場，在當天的比賽中，金玟哉似乎還沒有完全適應時差。電視轉播畫面還捕捉到了下半場第25分鐘金玟哉似乎體力不支，露出痛苦的表情、彎腰的樣子。但是，每當關鍵時刻，他都會集中精力，阻止對方的進攻。 當天，金玟哉貢獻了4次攔截、7次解圍、2次搶斷等數據，這些都是隊內最高的。此外，他還貢獻了6次回搶，快速從對方腳下重新搶回皮球。體育統計專門網站“SofaScore”賽後給金玟哉打了隊內第三高的評分7.4分。 在比賽之前，金玟哉獲得了意甲聯賽9月最佳球員獎杯。以當地時間為準，金玟哉在9月舉行的3場聯賽中，參加了與拉齊奧、AC米蘭的2場比賽，並首發打滿了全場。在成功防住意甲代表前鋒奇羅•因莫比萊（32歲•拉齊奧）、奧利維爾•吉魯（36歲•AC米蘭）的同時，他還在與拉齊奧隊的比賽中攻入壹球。截止到2日，他以將接近球門的皮球成功清除的39次解圍登上了意甲聯賽全體第壹的位置。意甲俱樂部主席路易吉•德西爾沃表示：“從金玟哉身上可以看出那不勒斯俱樂部在夏季轉會市場上的工作完成得有多出色”，“金玟哉證明了自己是防守墻，有效地阻止了因莫比萊和吉魯，引領了球隊的防守陣線。他是值得被選為本月最佳球員的防守隊員。” 金玟哉在賽後表示，“能夠在那不勒斯隊效力，真的很幸福”，“那不勒斯隊主教練盧西亞諾•斯帕萊蒂非常特別。我需要在防守上取得更大的進步，我相信只要和教練在壹起，我就能做到。” 李康仁（21歲•皇家馬洛卡）雖然時隔1年6個月重返國家隊，但未能參加9月A級比賽2連戰，但他在重返俱樂部後表現非常出色。2日，李康仁在與西甲聯賽排名第壹（賽前第二）的巴塞羅那隊的主場比賽中首發出場，並踢滿了全場。SofaScore給李康仁賦予了馬洛卡隊球員中最高的7.3分。在上半場第20分鐘，馬洛卡隊被聯賽射手榜第1位（9球）羅伯特•萊萬多夫斯基（34歲）攻入制勝壹球，最終以0比1負於巴塞羅那。 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）在與英格蘭足球超級聯賽（EPL）阿森納隊的聯賽客場比賽中首發出場，在下半場第27分鐘被替換下場。在70分鐘的上場時間內他沒有貢獻1次射門，球隊最終以1比3告負。

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