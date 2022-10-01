韓國新教育課程將明確記載“6·25南侵”. October. 01, 2022 07:22. by 朴星民 min@donga.com. 韓國政府決定在2025年從高壹、初壹教科書開始適用的歷史教育課程中明確規定6·25戰爭（朝鮮戰爭）是以“南侵”開始的。與此同時，新教科書沒有反映要求把“民主主義”字句改為“自由民主主義”的部分意見。新教育課程將在今年底之前最終決定。 教育部9月30日公開了上述內容的《2022修訂教育課程》修訂案。從8月30日起到9月13日，各科目研究組研究並反映了國民的意見。當天公開的試行方案涉及國語、社會、歷史及藝術體育教學內容。教育課程是包含在課堂上學習的最起碼內容的壹種“指導方針”，是今後教科書執筆的標準。 根據修正案，首次公開的初高中歷史教育課程試行方案中包含的“6·25戰爭”壹詞被修改為“始於南侵的6·25戰爭”。“產業化的成果和局限”壹詞，因有人指出包含對韓國經濟增長持否定態度，刪除了“局限”壹詞。 在小學社會教育課程中，決定明確規定“8·15光復”，而不是“光復”。此外，還增加了學習韓國戰爭“原因”的內容。現代史部分的單元名從“和平與民主的守護者們”修改為“為和平統壹而努力、民主化和產業化”。在提到社會少數人時，沒有反映排除“性少數人”的意見。 新修正案雖然反映了大部分在線接收的國民意見，但也有壹部分內容，研究組堅持了現有的信念。在初高中歷史教科書中，有人提出把“民主主義”壹詞修改為“自由民主主義”，希望包含“自由”價值，還有人提出把“成立大韓民國政府”表述為“建立大韓民國”或“大韓民國建國”，都沒有得到反映。 此次公開的試行方案不是最終確定方案，還將經過第二次收集國民意見，此後還剩下各種觀點調整委員會等的討論階段，因此內容還有追加修改的余地。新教育課程經過上個月出臺的國家教育委員會審議表決，教育部長將在年底確定並公布。

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