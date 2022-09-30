俄羅斯軍人也稱“普京是傻瓜”……赤裸裸的通話記錄被公開. September. 30, 2022 07:51. by 申雅馨記者 abro@donga.com. “普京是個傻瓜。他希望能夠占領（烏克蘭首都）基輔，但絕對不可能。” 俄羅斯軍隊237工程團衛生兵亞歷山大把普京總統稱為“傻瓜”，這是美國《紐約時報》28日公開的俄羅斯士兵通話錄音文件的壹部分。 據《紐約時報》報道，烏克蘭政府竊聽的數千個士兵通話內容錄音文件中，包含了今年2月24日入侵烏克蘭、部署在最前線的俄羅斯軍人向家人、朋友等傳達戰場的惡劣、不滿和殘酷等內容。《紐約時報》表示，在兩個多月的時間裏，對電話號碼和社交媒體賬號進行了對照，確認了文件中的軍人及其家屬的身份。 在發生“布恰大屠殺”的3月，駐紮在首都基輔郊外城市布恰的士兵們表示，他們犯下了屠殺平民的罪行。亞歷山大對親戚說：“道路上到處都是腐敗的平民四肢。”士兵謝爾蓋痛苦地對女朋友說：“看到路上的平民，就下達了殺死他們的指示。我成了殺人犯。” 他們還炫耀自己闖入當地人家中偷東西。亞歷山大對妻子說：“在壹戶人家裏打開保險櫃，有520萬盧布（約1.3億韓元。請打聽壹下（俄羅斯城市）奧倫堡的公寓。”當妻子說“把錢還回去”時，他回答說：“妳瘋了嗎？現在有壹棟公寓在我口袋裏。”謝爾蓋對女朋友說：“妳想要什麽樣的電視？LG還是三星？” 隨著戰爭的延長，俄羅斯軍人因糧食不足和寒冷而士氣低落，他們把憤怒沖向了普京。士兵葉夫根尼對朋友說：“連續10天只收到戰鬥幹糧，這些都已經吃完了。”士兵巴迪姆對妻子說：“這個該死的軍人，我馬上不想當了。絕對不會讓我的孩子去當兵。”還有士兵說：“普京，何時結束這場戰爭？去妳的吧！”

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