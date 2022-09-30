職業棒球樂天隊將退役李大浩的10號球衣. September. 30, 2022 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. 在職業棒球樂天隊主場釜山社稷球場獨自守護了11年的崔東源（1958~2011年）的榮譽背號（退役球衣）11號旁邊貼上了後輩的球衣號碼。樂天俱樂部29日表示，將在本賽季結束後退役的李大浩的10號球衣將被指定為榮譽背號。樂天俱樂部自2011年的崔東源以後，今年李大浩的球衣號碼首次被指定為榮譽背號。 兩位選手既是樂天隊的象征，也是代表韓國職業棒球的明星。崔東源在1984年韓國大賽（總決賽）上獨自取得4勝，帶領樂天隊首次奪冠。李大浩也穿著樂天隊的隊服，創下了職業棒球首次擊打7冠王、韓美日職業棒球首次連續9場比賽擊出本壘打等重大記錄。 但是，崔東源沒有親眼看到自己的球衣號碼掛在社稷球場。崔東源在1988年選手協會風波後轉會到三星隊，並於1990年在三星隊退役。樂天隊舉行崔東源的球衣號碼退役儀式是在21年後的2011年9月他死於大腸癌之後。死亡後退役球衣號碼的選手只有1986年職業棒球首次被封存球衣號碼的只有OB隊（現鬥山）的金榮伸（1961~1986年）和崔東源兩人。當時，金榮伸在年輕的時候失去生命，OB隊為了表示追悼，決定退役他生前所穿的54號球衣。 李大浩是韓國職業棒球歷史上第17位榮譽背號指定人。到目前為止，在沒有獲得韓國大賽冠軍的情況下享受榮譽背號殊榮的球員只有2017年LG隊的李炳圭（9號）、2021年韓華隊的金泰均（52號）、2022年LG隊的朴龍澤（33號）。而李大浩的10號是迄今為止指定的榮譽背號中唯壹與之前的指定號碼重疊的數字。此前，2010年三星隊率先退役了梁埈赫的10號球衣。 李大浩的職業生涯退役儀式和球衣號碼退役儀式將在樂天隊的常規賽最後壹場比賽8日與LG隊的比賽結束後舉行。當天，樂天隊全體隊員將身穿印有“10號李大浩”字樣的隊服參加比賽。

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