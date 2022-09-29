當權者的形象. September. 29, 2022 07:34. . 飄揚著金色鬥篷騎著白馬穿越阿爾卑斯山的場面。這是畫拿破侖•波拿巴的最有名的肖像畫。這是法國新古典主義的先驅者雅克•路易•大衛所畫的。但是不感到驚訝嗎？拿破侖真的以那麽優雅的樣子上戰場了嗎？ 拿破侖是法國歷史上最出人頭地的軍人，也是戰爭英雄。科西嘉島出身的他16歲入伍，20多歲時成為將軍，30歲成為第壹總統。這幅畫是在1800年6月拿破侖軍隊穿越阿爾卑斯山在馬倫戈平原戰勝奧地利軍隊之後畫的。 大衛原本在無數草稿和習作後畫了肖像畫，但這次完全沒能畫出肖像畫。這是因為沒有耐性的拿破侖拒絕坐在畫家面前。拿破侖給出的要求是，比起外貌，更應該表現特征。意思是說，不是身體上的相似性，而是要畫出理想化的形象。拿破侖選擇騎馬穿越阿爾卑斯山的場面。大衛在橫2米多的大屏幕上，參照了之前拿破侖的半身像素描，從頭開始畫，讓自己的兒子坐在梯子上擺出騎馬姿勢騎馬。實際上，雖然拿破侖乘坐耐力強的騾子越過阿爾卑斯山，但被白馬代替了。 畫中的將軍身穿帥氣的制服和二角帽，騎著白馬翻越阿爾卑斯山脈。照片面向畫面外的觀眾，右手伸向山頂。隨風飄揚的黃金鬥篷似乎在鞭策白馬。雖然天空烏雲密布，山勢險峻，但在遠處跟隨自己的士兵卻排著隊走向山。看來沒有人擋他的路。這樣，權力者想要展現的理想化形象就完成了。 拿破侖可能是因為喜歡肖像畫，追加訂購了3幅，加上大衛自己的收藏，畫家壹共制作了5幅。畫作成了預言嗎？就像證明沒有不可能壹樣，3年後拿破侖自己成為了皇帝。

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