雖然沒能踏上球場……“堅強吧 康仁”. September. 29, 2022 07:35. by 金東昱 creating@donga.com. 李康仁（21歲•皇家馬洛卡•照片）向國內球迷表示了感謝。 27日，在首爾世界杯體育場舉行的韓國國家足球隊與喀麥隆隊的熱身賽結束後，李康仁在自己的照片墻上寫道，“賽場上很多人都叫我的名字，這讓我非常感動”，“我會壹直努力成為與吶喊聲和聲援相符的球員。真的很感謝。” 23日，在與哥斯達黎加（2-2平）、喀麥隆（1-0勝）的熱身賽之前，李康仁時隔1年零6個月再次被召入國家隊。但是此番他1分鐘也沒能踏上球場，坐在替補席上觀看了比賽。在與喀麥隆隊的比賽中，每當大型電子屏幕上出現李康仁的身影時，球迷們都會大聲吶喊。在下半場最後階段，球迷們還喊著李康仁的名字，為他加油助威。 李康仁在與喀麥隆隊的比賽結束後，在共同采訪區（mixed zone）表示：“作為足球運動員，雖然很想參加比賽，但沒能出場比賽，這是事實”，“這不是我能夠選擇的，所以我會重新回到所屬球隊，努力展現出最好的面貌。”賽後安慰李康仁的孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）表示，“並不是只有康仁沒有出場比賽”，“雖然康仁在所屬球隊表現良好，但我認為球隊不能只為了康仁而做出改變。作為球迷，我也希望看到康仁參加比賽，但主教練也會有自己的考慮。” 在本賽季西班牙足球甲級聯賽的6場比賽中，攻入1球、助攻3次的李康仁將於10月2日淩晨4時（韓國時間）參加與FC巴塞羅那隊的比賽。

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