崔京周邀請賽將於29日開幕，2.5億韓元冠軍獎金的主人公是？. September. 28, 2022 07:35. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在韓國職業高爾夫（KPGA）現代海上崔京周邀請賽上，必須超越大賽東道主崔京周（52歲•照片）。崔京周是在以自己的名字命名的該比賽上唯壹成功實現兩連冠的選手。 現代海上崔京周邀請賽將從29日開始在京畿驪州市Ferrum高爾夫俱樂部（72桿）舉行，比賽為期4天，總獎金為12.5億韓元。冠軍和亞軍將分別能獲得2.5億韓元和1.25億韓元。從2011年開始的該大賽中，崔京周在2011年和2012年連續奪冠。他是唯壹壹位在該賽事中取得兩勝的選手，也是大賽最多冠軍得主。 衛冕冠軍鹹正宇（28歲）將在此次大賽上繼崔京周之後挑戰兩連冠。鹹正宇在本賽季包括Bodyfriend Phantom Rovo群山CC公開賽亞軍在內，共4次進入前10名，但至今還沒有獲得冠軍。去年取得2勝的鹹正宇決心在本次大賽上取得兩連冠，並取得本賽季的首場勝利。鹹正宇表示：“目標當然是大賽兩連冠。為了配合此次大賽，已經將比賽感覺提升到了最巔峰”，“因為是有著美好回憶的賽道路線，所以很有自信。”此前，鹹正宇於5月在該比賽場舉行的友利銀行錦標賽上並列排在第4位。包括鹹正宇和崔京周在內，朴尚賢（39歲）、朱興哲（41歲）、黃仁春（48歲）、朴成國（34歲）等6名歷屆冠軍也將參加此次比賽。 25日結束的DGB金融集團公開賽冠軍文道燁（31歲）將挑戰連續兩周的冠軍。正在挑戰本賽季第3個冠軍的徐耀燮（26歲）和金碧歐（32歲）也計劃通過此次大賽的冠軍，率先拿下本賽季第3座冠軍獎杯。

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