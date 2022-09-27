繼墨索裏尼之後，梅洛尼時隔100年再次成為意大利“極右翼總理”. September. 27, 2022 07:34. by 趙은아 achim@donga.com. 繼法西斯領導人墨索裏尼（1922年至1943年執政）之後，意大利時隔100年將再次出現“極右翼總理”，同時也將是歷史上首位“女總理”。壹直處於政治圈邊緣的極右政黨在歐元區第三大經濟國意大利成功執政，預計歐洲政治版圖將發生變化。 據意大利公共電視臺“意大利廣播電視公司”當地時間26日公布的出口民調顯示，在意大利提前議會選舉中，以極右政黨為主的右翼聯盟預計將獲得45%的選票，占據領先地位。這超過了組建政府所需的最低得票率40%。左翼聯盟預計將獲得25%至29%的選票。右派聯盟將在眾議院400個議席中占227-257席，參議院200個議席中占111-131席，在參眾兩院都有望獲得過半數議席。 右派聯盟由梅洛尼（45歲·照片）領導的極右翼政黨“意大利兄弟黨”和參議員薩爾維尼領導的極右傾向“聯盟黨”以及前總理貝盧斯科尼成立的中右傾向“意大利力量黨”聯合組成。在右派聯盟中得票率最高的兄弟黨黨首梅洛尼很有可能擔任總理壹職。梅洛尼15歲加入墨索裏尼支持者創立的具有新法西斯傾向的政治團體“意大利社會運動”的青年組織投身政治，是壹名極右傾向政治家，也被稱為“女墨索裏尼”。

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