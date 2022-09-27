尹錫悅：“如果中國攻擊臺灣，朝鮮也有可能發起挑釁……最優先應對朝鮮威脅”. September. 27, 2022 07:35. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 尹錫悅總統當地時間25日接受美國媒體采訪時表示：“如果中國攻擊臺灣，朝鮮也很有可能進行挑釁。”他說：“對於韓國來說，以強有力的韓美同盟為基礎應對朝鮮的挑釁，是最優先的課題。”這被解釋為，考慮到對朝鮮挑釁的憂慮，對於美國部分人士要求韓國支援臺灣防禦，韓國劃清了界限。 尹錫悅當天在接受美國有線電視新聞網（CNN）采訪時表示：“對於臺灣問題和對華政策，無論何時何地接受誰的提問，答案都不會改變，將壹如既往。”他接著說：“（對於美國來說）很難在韓半島和平穩定和臺灣海峽自由航行保障中選擇哪壹個優先，”“我認為這兩個都是美國應該守護的價值。”他還強調：“至少從大韓民國的立場來看，朝鮮的核威脅當然是最嚴重的。”分析認為，這是在委婉地強調，為了應對朝鮮，很難直接支援臺灣。 但拜登政府預告，以副總統卡梅拉·哈裏斯26日至29日巡訪亞洲為契機，不僅與日本，美國將與韓國就臺灣問題進行協商。拜登政府高級官員24日就哈裏斯預定29日拜會尹錫悅壹事表示：“將討論朝鮮威脅及臺灣海峽和平與穩定的重要性。”“美國處理臺灣問題的方式之壹是和同盟國壹起。” 在美國，隨著拜登表示如果中國進攻臺灣“美軍將進行防禦”，美國不斷有人呼籲韓國為防禦臺灣做出貢獻。此前，駐韓美軍司令兼“聯合國軍”司令保羅·拉卡梅拉19日曾就臺灣被入侵時韓國提供軍事援助的必要性表示：“雖然不是不同意，但應該由韓國自己決定。”

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