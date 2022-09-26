執政黨和政府：“國家收購45萬噸大米”……在野黨苦思是否強行推進糧食法修正案. September. 26, 2022 07:32. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 在預定於26日舉行的國會農林畜產食品海洋水產委員會全體會議即將召開之際，朝野圍繞把過剩生產的大米義務性隔離出市場的《糧食管理法修正案》，戰雲正在高漲。 國民力量黨和政府25日召開高層黨政協議會，決定用國家財政購買市場上賣不掉的45萬噸大米。這是有史以來規模最大的壹次。國民力量黨首席發言人樸正河（音）在新聞發布會上表示：“通過市場隔離對策，這是比大米價格上漲的2017年更快、更大規模的果斷收獲期對策。” 由於政府和執政黨宣布對策，共同民主黨26日就是否按原計劃向農林水產委員會全體會議提交修正案展開了最後的思考。此前，在法案審查小委員會上單獨處理修正案的共同民主黨計劃，如果政府對策不完善，就以此為名，召開全體會議強行通過修正案。但是，隨著政府和執政黨宣布歷代最大規模的市場隔離措施，反而產生了壹旦強行通過修正案反而會適得其反的憂慮。 在野黨內部也出現了意見分歧。農林水產委員會共同民主黨幹事金承南（音）議員發表報道資料批判道：”政府的對策既是權宜之計，也是臨時措施。”相反，農林水產委員會所屬的另壹名共同民主黨議員方面則積極評價說：“我認為45萬噸還不錯。”院內發言人吳永煥當天會見記者時表示：“暫時歡迎政府和執政黨的隔離措施。”但被問到單獨處理的可能性時，他回答說："有可能。因為只是權宜之計。” 執政黨當天也明確表明了反對立場。國民力量黨首席發言人樸正河在新聞發布會上表示：“黨政壹致認為，修正案存在加深大米供應過剩、加重財政負擔、阻礙未來農業發展等副作用，”“相比隔離義務化，決定實施新的戰略作物直接支付制。”

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