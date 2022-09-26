MLB裴誌煥從出道戰開始連續2場比賽擊出安打. September. 26, 2022 07:33. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 作為第26個征戰美國職棒大聯盟（MLB）的韓國球員的裴誌煥（23歲•匹茲堡海盜隊）從出道戰開始連續兩場比賽打出安打，展現了令人印象深刻的活躍表現。25日，裴誌煥在與芝加哥小熊隊的美職棒大聯盟主場比賽中，作為1號擊球手兼2壘手首發出場，取得了4次有效擊球、1支安打、2打點的成績，為8連敗的球隊以6比0獲勝做出了貢獻。在MLB處子秀前壹天與小熊隊的比賽中，他以9號擊球手兼2壘手出場，取得了3次有效擊球、1支安打、1個四壞球上壘、2次盜壘的成績。 這是裴誌煥自與匹茲堡海盜隊簽約後時隔4年首次在MLB上亮相。畢業於慶北高中的裴誌煥於2018年與匹茲堡隊簽約。2019年，他曾效力於美國二流職業聯賽的A級聯賽。經過2021年的雙A聯賽，本賽季進入三A聯賽後，24日終於踏上MLB舞臺，成為第26位美職棒大聯盟韓國球員。右投左打裴誌煥與畢業於首爾高中的姜白虎（23歲•KT）是同屆同學，他在高中3年級的2017年獲得了“李英民打擊獎”。該獎項頒發給當年高中棒球最高擊球率選手，2017年裴誌煥的擊球率為0.474。 裴誌煥是可以擔任多個位置的多面手。在本賽季的三A聯賽中，他出戰了108場比賽，不僅出任過2壘手、3壘手、遊擊手等內野手位置，還以左翼手、中堅手的身份出場過。主要位置是二壘手和遊擊手。匹茲堡隊主教練德裏克•謝爾頓表示，“裴誌煥在頭兩場比賽中都表現出了良好的狀態。他是壹位能打多個位置的才華橫溢的球員。”MLB.com表示：“在出道戰上，貢獻安打和四壞球上壘，還有2次盜壘。他是壹個內外野防守都能勝任的多才多藝的球員。” 另外，阿爾伯特•普霍爾斯（42歲•聖路易斯紅雀隊）在當地時間24日與洛杉磯道奇隊的比賽中，憑借連發本壘打實現了個人職業生涯第700個本壘打。這是繼貝比•魯斯（714個）、漢克•艾倫（755個）、巴裏•邦茲（762個）之後，MLB歷史上第4個達成生涯700個本壘打記錄的球員。

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