“連世界第壹都跪倒”，世界排名第76位的金時元上演“小鳥秀”. September. 24, 2022 07:21. by 姜泓求 windup@donga.com. 世界排名第76位的金時元（27歲•照片）保住了國際隊的自尊心。23日，在美國北卡羅來納州夏洛特驚恐山谷俱樂部（71桿）舉行的2022總統杯首日比賽中，金時元與卡梅倫•戴維斯（澳大利亞•第66位）組成壹組，與代表美國隊出戰的斯科蒂•舍夫勒（第1位）/薩姆•伯恩斯（第12位）組展開了四人二球賽（輪流擊球賽）對決，取得贏2洞勝利。 總統杯是由除歐洲以外的其他國家選手組成的國際隊和美國隊展開的對抗賽，當天以兩名選手輪流擊打壹個球的四人二球賽方式進行了5場比賽。在剩下的4場比賽中，國際隊都輸給了對手。 金時元鱷戴維斯組合直到14號洞（3桿）為止，仍然以2洞之差落後，但隨著連續拿下最後4個洞（15~18洞），最終反敗為勝。金時元在16號洞（5桿）、17號洞（4桿）連續成功擊出小鳥球，扭轉了局面。金時元說：“我不會刻意去想對方隊伍有世界第壹這件事。這不是（我和舍夫勒之間的）1對1比賽，而是2對2的比賽，所以覺得不壹樣。” 當天，在4名韓國選手全部參賽的情況下，金柱亨/李京勛組合以2&1（輸2洞剩1洞）負於卡梅隆•楊/科林•森川組合，與科裏•康納斯（加拿大）配對成組的任成宰也以2&1負於喬丹•斯皮思/賈斯汀•托馬斯組合。美國隊在該比賽上已取得8連勝，並以11勝1平1負的總戰績保持著絕對優勢。 24日，將進行兩名選手用自己的球進行比賽後，以每個洞都留下更好成績的選手記錄決出勝負的四球四球賽。在韓國選手中，任成宰與塞巴斯蒂安•穆尼奧斯（哥倫比亞）組成壹組，對陣舍夫勒/伯恩斯組合，而金柱亨與松山英樹（日本）組成壹組，與帕特裏克•坎特利/贊德•謝奧菲勒組合展開較量。

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