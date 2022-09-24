家庭、企業債務是國內生產總值的2.2倍……不能再讓不良貸款成為“傳動炸彈”. September. 24, 2022 07:20. . 韓國銀行壹份報告顯示，截止到今年6月底，韓國的家庭和企業負債合計達4345萬億韓元，創歷史最高紀錄。這壹數字是名義國內生產總值的2.2倍，在發達國家中處於最高水平。韓國不僅負債累累，而且受到急劇上調利率的影響，利息負擔也迅速加重。如果不能進行適當的控制，將會導致金融系統的虧損，成為威脅韓國經濟的潛在炸彈。 6月底家庭負債為1869萬億韓元，比1年前增加了3.2%，企業負債為2476萬億韓元，增加了10.8%。雖然由於房地產市場的蕭條和交易懸崖，家庭負債增加趨勢有所放緩，但由於原材料價格、人工費、電費等所有生產費用同時暴漲，企業的負債增加速度正在加快。如果利息負擔進壹步加重，因資金困難而增加貸款的企業中，用賺來的錢連利息都償還不了的邊緣企業必然會增加。 其中，比1年前猛增15.8%、高達994.2萬億韓元的個體戶貸款是嚴重的危險因素。因為，雖然社交距離被解除，但經濟恢復緩慢，還要加上高利率帶來的沖擊。由於金融當局繼續延長對個體戶、小商工業者的貸款期限、延期償還本息的措施，雖然問題還沒有爆發，但實質上已經爛透。二三十歲青年層的過度負債也很有可能在不久的將來演變成社會問題。據悉，借債投資後因股票、虛擬貨幣價格暴跌而遭受損失的青年們突然不去公司和學校，與周圍失去聯系的事情也不少。 預計美國主導的利率上調至少會持續到明年，全球經濟蕭條將持續更長時間。為了減少新冠疫情爆發後2年半以來累積的家庭、企業負債，現在是時候實行出口戰略了。但政府卻表示，正在研究對個體戶等采取延長貸款期限3年、延後償還本息1年的“壹攬子措施”。 如果這種事情持續下去，本應投入到正常企業的資源將用於沒有回生可能性的僵屍企業，只會導致金融不良。要盡快實施針對平民、青年等弱勢群體的負債調整項目，但對包括個體戶在內的企業負債，要給予金融公司裁量權，以便分辨玉石。應該克制像“傳動炸彈”壹樣延長不良企業的貸款。

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