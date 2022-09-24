韓美日外長：“朝鮮使用核法制化令人擔憂……應重返談判桌”. September. 24, 2022 07:20. by 申娜莉記者、李彩完記者 journari@donga.com,chaewani@donga.com. 當地時間22日，韓國外長朴振在美國紐約與美國國務卿布林肯、日本外相林芳正舉行韓美日外長會談，就朝鮮即將進行的第七次核試驗再次確認了“堅決應對”的立場。三方還就重組供應鏈等經濟安保懸案，討論了加強韓美日互助的方案。 韓美日外長在會談後的聯合聲明中表示：“部長們譴責了朝鮮今年以來多次違反多項聯合國安理會決議、實施對該地區造成嚴重威脅的彈道導彈發射行為，”“再次確認，朝鮮的核試驗將面臨國際社會的強烈、堅決的應對。”聲明還說：“包括朝鮮通過新的核政策法令在內，對朝鮮發出加劇核使用相關緊張、妨礙穩定的信息表示嚴重擔憂。” 這是針對最近朝鮮國務委員長金正恩打出包括先發制人核打擊在內的“使用核武力法制化”牌、大幅提高對韓核威脅強度而發出的警告。布林肯還重申了美國對韓國和日本堅定的防衛承諾。三國外長還表示：“強調了有誠意的、持續性對話的重要性，並敦促朝鮮重返談判桌。” 三國外長還就增進印度太平洋地區和全世界繁榮的合作的重要性達成了共識。三方認為，在重組供應鏈、尖端技術競爭等新挑戰加劇的情況下，三國應緊密合作，有效應對全球經濟安保危機。聯合聲明中使用了“強化以規則為基礎的經濟秩序”的表述，明確了牽制中國的意誌。 韓國外交部表示，朴振當天向布林肯轉達了韓國對美國削減通貨膨脹法案的憂慮，並建議，“根據韓美自由貿易協定精神，消除歧視性因素。”布林肯對此表示：“非常理解韓國的憂慮，為了消除這些憂慮，要共同摸索有效的方案。”

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