金玟哉入選歐洲五大聯賽最佳11人名單. September. 23, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 金玟哉（26歲•那不勒斯•照片）入選歐洲職業足球最佳11人名單。 足球專門統計網站“WhoScored”22日公布了2022~2023賽季歐洲5大聯賽賽季最佳11人名單。五大聯賽分別是英超、西甲、德甲、意甲、法甲。這是對從上個月開始開幕的5大聯賽中效力的球員們的累計表現進行統計後選出的。 金玟哉得到7.46分，占據左中衛位置。與金玟哉壹起，何塞•伊巴涅斯（AS羅馬•評分7.42分）占據右中衛位置，拉米•本塞拜尼（門興格拉德巴赫•評分7.58分）和本傑明•帕瓦爾（拜仁慕尼黑•評分7.77分）則分別占據左右邊後衛位置。守門員位置則由得到7.55分的揚•佐默（門興格拉德巴赫）占據。 在中場和前鋒方面，世界頂級球員榜上有名。裏奧內爾•梅西（評分8.95分）、內馬爾（以上巴黎聖日耳曼•評分8.32分）、凱文•德布勞內（曼城•評分7.79分）、約書亞•基米希（拜仁慕尼黑•評分7.86分）構築了中場陣容。在本賽季英超聯賽7場比賽中攻入11粒進球的埃林•哈蘭德（曼城•評分8.13分）和在6場西甲聯賽比賽中攻入8粒進球的羅伯特•萊萬多夫斯基（巴塞羅那•評分8.27分）則占據兩個鋒線位置。 金玟哉還入選了意甲“9月最佳球員”的候選名單。21日，意甲通過官方Instagram公布了包括金玟哉在內的5名本月最佳球員候選人（其他四人分明為特奧、米林科維奇、德米拉爾、貝康）。

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