韓日首腦舉行簡式會談……“壹致認為有必要改善關系”. September. 23, 2022 07:48. by 洪壽英 gaea@donga.com. 韓國總統尹錫悅當地時間21日在紐約與日本首相岸田文雄舉行簡式會談，就改善韓日關系的必要性達成了共識。其意義在於，為解決因2018年10月韓國最高法院就強制征用進行賠償的判決和2019年7月日本對韓出口限制措施而冷卻的韓日關系打開了對話之門。 尹錫悅當天在紐約聯合國總部會場附近的壹個會議大廈與岸田首相進行了30分鐘的簡式會談。這是韓日首腦自2019年12月時任韓國總統文在寅與日本時任首相安倍晉三舉行雙邊會談後，時隔2年9個月再次面對面坐在壹起。 總統室在會談結束後表示：“兩國首腦就解決懸案、改善兩國關系的必要性達成了共識。”“在向外交當局指示加速外交當局之間對話的同時，首腦之間也將繼續進行磋商、保持溝通。” 總統室高層官員在當地新聞發布會上就“懸案”的含義表示：“為了改善韓日關系，兩國集中關註的懸案是強制征用問題。”這可以解釋為，兩國首腦壹致認為，為了面向未來的韓日關系，應該解決日本帝國主義強制征用受害者的賠償問題。但就會談名稱，韓國和日本分別用“簡式會談”和“座談”來形容，表現出溫度差。因此有觀察人士認為，要想找到實質性的解決方法，還存在很多難關。 尹錫悅當天在紐約舉行的全球基金第七次財政公約會議上與美國總統拜登進行了48秒的短暫交談。雖然當初推進了韓美首腦會談，但由於拜登日程緊迫，最終以聊天的形式代替。韓國總統室表示：“尹總統與拜登總統就美國通貨膨脹消減法、為金融穩定而合作、延伸遏制等問題進行了磋商。”

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