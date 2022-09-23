美國預告“連續4次巨大步伐上調利率”，韓元匯率跌至1409韓元. September. 23, 2022 07:49. by 朴敏宇記者、紐約=常駐記者金賢洙 minwoo@donga.comkimhs@donga.com. 美國聯邦儲備委員會連續3次采取“巨大步伐”（0.75個百分點以上）上調基準利率，韓元兌美元的匯率自全球金融危機以來首次跌破1400韓元大關。最重要的是，美聯儲暗示在今年剩下的兩次（11月、12月）會議上將再次把利率提高1.25個百分點，給全球金融市場帶來了沖擊。 22日，在首爾外匯市場，韓元對美元的匯率比前壹個交易日上漲15.5韓元（韓元貶值），以1409.7韓元收盤。匯率以收盤價為準超過1400韓元，是自2009年3月20日（1412.5韓元）以後13年零6個月以來的第壹次。當天匯率盤中壹度飆升至1413.4韓元。 最近，韓國政府和外匯當局繼正式口頭介入後，還以直接向市場拋售美元的方式實際介入，但被認為是“心理防線”的1400韓元關口仍告崩潰。最近隨著外匯市場的變動性擴大，顯示金融體系不安狀況的金融不安指數上個月為17.6，正在接近“危機”階段（22以上）。 隨著美聯儲當地時間21日第三次實行“巨大步伐”，美國基準利率從原來的2.25%-2.50%上升到3.0%-3.25%。以高點為基準，這比韓國（2.50%）還要高出0.75個百分點。再加上美國表明有可能第四次邁出“巨大步伐”，全球金融市場大幅波動。 從美聯儲委員們今後利率預測的圖表來看，美國今年底的利率水平預計將達到年4.4%，明年將達到年4.6%。美聯儲主席鮑威爾在當天的記者會上表示，“雖然部分供應鏈已經恢復，但通貨膨脹仍然沒有下降，”“在非常確信物價上漲率正朝著（美聯儲目標值）2%的方向下降之前，不會考慮下調利率”，暗示了有可能連續4次采取“巨大步伐”。 隨著“巨大步伐的噩夢尚未結束”的恐懼擴散，全球經濟蕭條的憂慮和強美元壓力進壹步增大。當天，體現世界主要6國貨幣對美元平均價值的美元指數超過111點，創20年來的最高值。22日，東京外匯市場美元對日元的匯率時隔24年首次突破1美元兌145日元。 由於美聯儲的高強度緊縮，韓國的國債利率也隨之飆升。當天，國庫券3年期利率自2011年2月8日（4.06%）以來首次超過了4%。Kospi和Kos誒aq指數分別比前壹天下跌0.63%和0.46%。日本日經平均股價（-0.58%）和臺灣加權指數（-0.97%）等亞洲主要股市也呈現出下降趨勢。

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