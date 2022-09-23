美國連續3次“巨大步伐”使匯率突破1400韓元……互換協議在哪裏. September. 23, 2022 07:47. . 美國聯邦儲備委員會昨天斷然實行了將標準利率上調0.75%的“巨大步伐”。這是繼6月和7月之後連續第三次“巨大步伐”。至此，美國的基準利率上升到了3.0%-3.25%，大大超過韓國的2.5%。由於韓美利率逆轉，外國資本流失的可能性增大，原本期待在韓美首腦會談上搞定頭緒的韓美貨幣互換也不確定，韓元對美元的匯率壹下子突破了1400韓元大關。 美聯儲之所以將標準利率提高到14年8個月以來的最高水平，是因為認為即使冒著經濟蕭條的危險，也要從8%的物價上漲趨勢開始下降。美聯儲主席鮑威爾斷言：“在能夠非常確信物價正朝著（目標值）2%的方向下降之前，不會考慮下調利率。”在今年剩下的兩次利率決策中，也將繼續大幅上調利率，預計到年底把標準利率上調至4%左右。 雖然此次上調是預料之中的事情，但韓國的外匯市場卻受到了很大的沖擊。韓美兩國就貨幣互換問題只達成了“為了實行金融穩定的流動性供給裝置而緊密合作”的原則性協議，這產生了負面影響。這是因為，這壹結果沒有達到市場對尹錫悅總統和拜登總統在首腦會談上重點討論韓美貨幣互換問題的期待。最終，韓元對美元的匯率自全球金融危機後，時隔13年零6個月再次跌破1400韓元大關。 韓國銀行也是火燒眉毛。韓國銀行總裁李昌鏞表示，“把基準利率上調0.25個百分點的前提條件發生了很大變化”，預告了下個月韓國銀行將采取“大步伐”（上調0.5個百分點）。美國的基準利率超過4%後，預計還會繼續上漲，因此推翻了“將逐漸提高0.25個百分點”的表態。雖然李昌鏞總裁壹直強調“韓國不會因為匯率暴跌陷入危機”，但隨著利率逆轉幅度的擴大，不得不擔心海外資本流出、進口物價上漲。 隨著美聯儲到明年為止繼續上調利率的意誌越來越明確，“王者美元”現象也將持續下去。提高利率、降低匯率、遏制進口物價上漲等，世界各國的逆匯率戰爭也在加速進行。對於主要國家中家庭負債問題最為嚴重的韓國來說，雖然非常有負擔，但也只能配合步伐提高利率上調速度。現在，政府和韓國銀行不應該只是嘴上說“不要感到不安”，而應該拿出簽署貨幣互換協議等實質性成果，讓外匯市場安心。

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