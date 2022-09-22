出口23個月來首次出現倒退跡象……今年貿易逆差將創歷史新低. September. 22, 2022 08:01. by 世宗=崔慧玲記者 /朴賢益記者 herstory@donga.com,beepark@donga.com. 進入本月以來，截止到20日，出口額比壹年前減少了9%左右，時隔23個月月出口額減少的可能性增大。時隔25年連續6個月出現貿易赤字的可能性也很大。有預測稱，今年的年度貿易收支將創下歷史最差紀錄。 據關稅廳21日透露，本月1日至20日的出口額為329.58億美元（約46萬億韓元），比壹年前減少了8.7%。如果9月整體出口減少，這是自2020年10月以後時隔23個月首次出現倒退跡象。關稅廳解釋說：“雖然因節日連休導致開工天數減少等原因，出口額有所減少，但日均出口額有所增加。” 進入今年以來，出口增長率正在放緩。雖然5月份的出口比1年前增加了21.3%，但6月份、7月份、8月份等出口增加率卻分別下降到了5.4%、9.4%、6.6%等壹位數。特別是對中國的出口減少。本月1日至20日，對華出口比壹年前減少了14.0%，對越南出口也減少了13.0%。 相反，隨著進口的大幅增加，貿易收支出現了逆差。本月1日至20日的進口額比壹年前增加了6.1%，達到370.63億美元。原油（16.1%）、天然氣（106.9%）、煤炭（12.8%）等能源部門主導了進口的增加。這期間的貿易收支逆差為41.05億美元，繼4~8月之後，9月也有可能再次出現逆差。如果9月份依舊出現赤字，將成為繼1995年1月到1997年5月連續29個月出現赤字後，首次連續6個月出現貿易赤字。 年貿易收支也是繼全球金融危機時的2008年的133億美元赤字後，時隔14年再次出現赤字的可能性增大。據統計，今年截止到本月20日，累計貿易逆差達292.13億美元。有人提出，今年有可能出現歷屆最大貿易逆差。全國經濟家聯合會以15家證券公司調查中心負責人為對象進行調查的結果顯示，今年的年貿易赤字將達到281.7億美元。如果按照這壹預測，這是自1956年貿易收支統計以來的最大逆差規模。專家們最擔心的出口不振品種依次是電腦、半導體、無線通信設備等。 政府為了減少因能源進口增加而增加的貿易赤字，正在準備能源節約方案。副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬21日在進出口動向檢查會議上表示：“最近出口增長勢頭放緩，再加上能源進口激增，貿易赤字持續”，“今後能源供需和價格的不確定性很高，為了減少貿易收支變動性，將盡快制定能源節約及利用效率化方案。”

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