駐韓美軍司令：“正在制定應對中國入侵臺灣的緊急計劃”. September. 21, 2022 07:43. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 駐韓美軍司令兼“聯合國軍”司令拉卡梅拉（照片）19日就中國進攻臺灣時韓國援助臺灣防禦問題表示：“正在計劃應急計劃。”美國總統拜登前壹天表示，“如果有史無前例的攻擊，美軍將防禦臺灣”，駐韓美軍也在制定應對臺灣發生武力沖突時的緊急計劃。現任駐韓美軍司令提及駐韓美軍應對臺灣入侵的必要性尚屬首次。 ○ 駐韓美軍司令：“應研究入侵臺灣時的沖擊” 當天，在韓美研究所視頻研討會上，當被問到“如果美軍介入中國入侵臺灣，韓國的作用是什麽”時，拉卡梅拉表示：“作為司令，正在計劃（應對任何情況的）應急計劃。”他說：“研究（入侵）臺灣時劇本的2、3次沖擊是合理的，”“應該看看烏克蘭事態對供應網和經濟產生了何種破壞性的影響。” 當被問及“美國國會和國民是否期待韓國就美軍防禦臺灣問題提供軍事援助”時，拉卡梅拉表示“無可否認”。他還說：“這取決於韓國，”“韓國在越南、伊拉克和阿富汗壹起戰鬥。”這似乎是在委婉地提及，如果中國進攻臺灣，韓國也有必要齊心協力防禦臺灣。 他指出：“韓國是東北亞安保的核心軸，”“韓國是亞洲第壹島鏈的壹部分，是極其重要的地區。”島鏈是中國海軍的作戰半徑。第壹島鏈是連接臺灣、日本沖繩、菲律賓、文萊的海上防禦網。在美國有人擔心中國會因為入侵臺灣而試圖突破第壹島鏈進軍太平洋的情況下，韓國被認為是阻止中國海上擴張的核心地區。 拉卡梅拉表示：“尹錫悅總統表明了將韓國打造成全球中樞國家的藍圖，”“能對韓國軍隊提出的最佳軍事建議是抓住成為‘聯合領袖’的機會。”他還說：“個別國家無法對抗全球規模的危機。” 有人主張韓美聯合作戰計劃中應該包括應對中國的方案，拉卡梅拉表示：“應該記住，韓美同盟已經超越了遏制朝鮮挑釁，正在向關註中國和俄羅斯的方向發展。”他提到《朝中相互援助條約》時強調：“韓半島的任何沖突都會擴散到地區紛爭，”“（韓美）應該把以雙邊問題為焦點的韓美同盟培養成遏制朝鮮、維持以規則為基礎的國際秩序的聯合。” ○ 美國空軍部長：“將支援臺灣戰爭” 在拜登“防禦臺灣”講話的後續影響下，美軍19日接連發表了暗示中國進攻臺灣時美軍支援可能性的發言。美國空軍部長肯德爾當天警告：“（中國入侵時）臺灣人將會戰鬥，我們也相信無論以何種形式都會支援他們，”“入侵臺灣可能會成為中國的巨大失誤。”雖然沒有具體提及軍事支援的方式，但可以解釋為暗示了軍事介入的可能性。 美國海軍第七艦隊副司令托馬斯當天對《華爾街日報》表示：“中國軍隊有能力封鎖臺灣，”“（如果中國軍隊封鎖臺灣）國際社會將介入，與臺灣合作。” 但白宮表示：“壹個中國政策的立場沒有改變。”白宮國家安全委員會印度太平洋協調官坎貝爾就拜登防禦臺灣的發言表示：“美國的政策並沒有改變。”

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