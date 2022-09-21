政府研究嬰幼兒室內“無口罩”方案. September. 21, 2022 07:56. by 金素英記者 ksy@donga.com. 政府表示，正在討論完全取消室外戴口罩義務的方案。對於醫療界部分人提出的解除成長期兒童室內戴口罩義務的主張，政府相關人士回答說：“將進行充分討論。” 中央防疫對策本部防疫支援團團長朴惠京（音）20日表示：“最近BA.5變異毒株引起的再流行已經過了頂點，感染再生產指數維持著穩定趨勢”，“因為室外感染危險較低，所以如果解除剩下的義務措施，可以最先討論（解除室外戴口罩的義務）。” 政府5月解除了室外戴口罩的義務。但是維持了50人以上聚集在壹起時必須戴口罩的義務規定。如果室外口罩義務完全解除，就可以在室外體育比賽和大型演唱會上“無口罩”觀看。 對於解除兒童室內戴口罩義務的主張，朴團長解釋說：“充分認識到嬰幼兒戴口罩帶來的情緒、語言、社會性發展等副作用問題”，“在討論放寬室內戴口罩義務時，將充分討論其對象和時間。” 最近，醫療界擔心，如果兒童長期戴口罩，會對語言發育等產生負面影響。嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭在勛主張：“有必要討論只在必要的設施內戴口罩，其余領域解除限制的方向。”根據疾病管理廳的方針，△未滿24個月的嬰幼兒 △很難自己摘、戴口罩的人 △戴口罩時呼吸困難的人等不屬於義務戴口罩的對象。 政府之所以全面考慮解除戴口罩限制，是因為認為國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的再次流行已經進入穩定趨勢。截至20日0時，新冠肺炎新增確診病例為47917例，比上周二（57285例）減少了9368例。 相反，新冠肺炎新增確診患者中再感染者的比率超過了10%。9月第二周（4~10日）再感染率為10.18%，與前壹周（9.72%）相比有所增加。

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