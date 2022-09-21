韓國政府決定再次延長受新冠影響的小工商戶中期貸款期限. September. 21, 2022 07:44. by 金道炯 dodo@donga.com. 韓國政府決定再次延長新冠疫情金融支援政策，其內容包括延長小工商業者和中小企業的貸款期限等。但是，相比“壹刀切”延長，政府正在討論到期再延長3年、延後1年償還本金及利息的方案。 據金融圈20日透露，金融委員會實際上決定再次延長原定於本月末結束的小工商業者、中小企業的貸款期限及延期償還措施，正在與金融圈協調具體方式。在高利率、高物價的情況下，為了不讓小工商業者承受過度的債務負擔，總統和朝野政治圈壹致要求金融當局制定對策，其影響很大。 但金融當局擔心援助長期化導致貸款虧損，正在與金融圈協商貸款期限延長3年、本息償還延期措施延長1年的方案。也就是說，相比“壹刀切”延長所有貸款，小工商業者可以根據各自的情況選擇到期延長或延後償還、債務調整等。債務調整將利用下個月出臺的30萬億韓元規模的“新出發基金”和金融圈自身支援項目等。 延長貸款期限及延後償還措施旨在援助因新冠疫情受到損失的小商工人和中小企業，於2020年4月實施，之後以6個月為單位延長了4次。如果此次確定追加延長，這將是第五次延長。截止到1月底，得到延長期限及延後償還的貸款達133.3萬億韓元（70.4萬件）。金融委員會計劃，通過與相關部門和金融圈的協商，最早於下周初確定再延長方案。

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