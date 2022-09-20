最早可在本月內實現“棒球場無口罩助威”. September. 20, 2022 07:31. by 柳根亨 noel@donga.com. 最早在本月內，50人以上的室外集會、活動中可以摘下口罩。在室外舉行的棒球、足球等體育比賽和大型演唱會將可以“無口罩”觀看。 19日，據防疫當局透露，作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情夏季再流行穩定化的出口戰略，正在推進“解除50人以上活動和集會的室外口罩限制”。最早在9月中旬，最晚在下個月中旬職業棒球季後賽開始之前解除限制的可能性較大。 政府在5月2日解除室外口罩義務化後，維持了在50人以上聚集的場所戴口罩的方針。政府相關人士表示：“雖然立即解除室內口罩義務化有些負擔，但是室外集會活動‘無口罩’現在已經形成了可以承受的環境。”上個月接近20萬名的每日確診人數在19日減少到了1.9470萬名。 政府開始討論廢除海外入境者入境後基因擴增（PCR）檢查義務化的方案。防疫當局本月廢除了“入境前PCR”檢查，但維持了入境後1天內PCR檢查義務化規定。但是，為了吸引海外遊客等搞活經濟，不斷有人要求廢除入境後的檢查。

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