韓美將對朝鮮生化武器攻擊進行“核反擊”. September. 19, 2022 07:28. by 華盛頓=常駐記者文炳基、申圭鎮記者 weappon@donga.com，newjin@donga.com. 美國決定，不僅對朝鮮的核武器攻擊，而且對僅次於核武器的大規模殺傷性武器攻擊，也要進行全面的核反擊。 韓美在當地時間16日舉行的外交、國防副部長級延伸遏制戰略磋商機制會議上發表的聯合聲明中表示：“我們明確表示，朝鮮的任何核攻擊都將面臨壓倒性、決定性的（overwhelming an誒 誒ecisive)應對。” 對此，韓國政府高級負責官員表示：“這表示，壹旦朝鮮使用核武器或僅次於（核武器）的戰鬥力進行攻擊，我們可以確確實實地進行遏制應對。”分析認為，美國是在明確表示，把朝鮮的生化武器攻擊等大規模殺傷性武器也納入向韓國提供核保護傘的攻擊範疇內，將對朝鮮進行不可逆轉的打擊。“延伸威懾”是指美國向韓國提供核保護傘。 美國在聯合聲明中強調：“為了遏制和應對朝鮮，增進區域內安保，我們承諾與韓國加強合作，使戰略資產在區域內持續適時有效的展開和運用。”韓美表示，“羅納德·里根”號航空母艦將於本周晚些時候進入釜山，在東部海域進行訓練。這是美國航空母艦全體編隊自2017年11月以來首次與韓國軍隊進行聯合演習。 韓國總統尹錫悅18日在接受美國《紐約時報》采訪時表示：“為了遏制朝鮮的挑釁，已經做好了與美國壹起準備包括美國核保護傘在內的所有手段的準備。”他強調：“（美國向韓國提供的）延伸威懾不僅是在發生緊急情況時使用美國領土內的核武器，還包括了能夠遏制朝鮮核挑釁的所有壹攬子計劃。”

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