匯率應對告急，應通過韓美貨幣互換協議解開線團. September. 19, 2022 07:29. . 隨著韓元對美元匯率1400：1關口受到威脅，外匯當局開始著急起來。據悉，上周政府當局者壹方面進行了強有力的口頭介入，另壹方面還釋放了外匯儲備來防禦匯率。這與幾周前聲稱“屬於因為強勢美元而出現的世界性現象”、沒有采取特別對策相比完全不同。從上周經濟副總理秋慶鎬在國會發言“我們也不能對這種現象掉以輕心”中，可以確認這種氛圍。匯率暴漲的副作用擴散到進口物價上升、貿易收支赤字擴大等，政府加強了介入力度。盡管如此，外匯市場仍然認為，匯率1400韓元關口遲早會被打破，會上升到1450韓元。 為了守住1400韓元關口，總統室上周透露了簽訂“韓美貨幣互換協議”的可能性。總統經濟首席秘書崔相穆16日表示：“我認為，（在本周的韓美首腦會談中，會就匯率等）共同關心的問題進行自然的討論。”貨幣互換是在緊急情況時期把本國貨幣交給對方、借用對方國家貨幣的壹種“負存折”。美國與歐盟、日本等5個主要基礎貨幣國家簽訂了經常性貨幣互換協議，但新冠疫情發生後與韓國簽訂的貨幣互換協議於去年年末結束。匯率不穩定加劇後，由於美國方面的漠不關心而壹直被認為實現可能性較低的貨幣互換，再次宣告啟動。 更何況，本周美國聯邦公開市場委員會會議預計將以0.75%的“巨大步伐”或1.0%的“超大步伐”進壹步提高目前2.25%-2.5%的標準利率。如果美國的基準利率高於韓國的2.5%，那麽“王者美元”現象就會加劇，外國資金流失的可能性就會增大。如果國際外匯投機勢力趁機加入，匯率有可能加速上升。 貨幣互換的主體是中央銀行，因此很難在此次首腦會談上得出結論。但是，兩國首腦只要就實質性的外匯合作達成協議，就有助於穩定脫韁的匯率。相反，如果沒有期待的結果，反而要擔心逆風。 韓美通過5月的首腦會談，就兩國關系從軍事、安保同盟升級為經濟、技術同盟達成了協議。目前，因美國緊縮政策引發的美元強勢，韓國正經歷著巨大的困難。為了兩國同盟的鞏固發展，韓國政府有必要讓美方理解簽訂貨幣互換協議的必要性。

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