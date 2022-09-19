和戀人壹起“Guilty Pleasure”. September. 19, 2022 07:29. . “如果世界上有神，我相信那個神不是存在於妳和我之間，而是存在於我們之間。”―出自電影《愛在黎明破曉前》（Before Sunrise）中 負罪感增加了快感。這就是晚上吃的拉面更好吃，考試期間遊戲更有趣的原因。雖然不能做，但因為不能做，所以給人以更大的快感。人生中有不少這樣的“Guilty Pleasure（負罪快感）”。當負罪快感進入極強時，就是相愛的時候。愛情本身就是罪。因為我們甘願承認愛帶給自己的痛苦。從自我關照的角度來看，愛情是做不了自己的事的。對於愛情，唯壹公認的瘋狂的東西也是因為這個原因。 不管三七二十壹進入酒吧免費領取紅酒、偷紅酒杯，雖然是深夜，但在公共場所公園露宿發生性行為，這既是越軌行為，也是瘋狂。在電影《愛在黎明破曉前》中，兩位模範市民20多歲的青年在旅行地相遇，做出了這樣的行動。當然也有負罪感。但是負罪感只會使愉悅感達到高潮。 逃避法律不是愛情。負罪快感超越非法情況，超法地尋找生活倫理。用愛讓自己成為自己人生的立法者。因此，對神也會進行脫離宗教的思考。“如果世界上有神，我相信那個神不是存在於妳和我之間，而是存在於我們之間。”具有倫理道德的負罪快感戀人知道愛情是塑造妳和我之間、只屬於妳和我的神的事情。 愛情讓人甘願成為有罪的人。讓可愛的共犯者和這個世界的不正之風得以擺脫。雖然有可能會壹起受傷，但正因為如此，才會更加相愛。愛情不是以共同成長為目標，而是相信可以壹起滅亡。覺得可以壹起滅亡的人，相信壹起滅亡就不會滅亡的人，他是妳的戀人。

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