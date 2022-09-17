沒有聽證報告就任命的檢察總長……“中立”和“公正”的責任重大. September. 17, 2022 07:17. . 新任檢察總長李元䄷昨天就任。本月5日舉行了國會人事聽證會，但由於在野黨的反對，人事聽證報告未能通過，尹錫悅總統在這種情況下授予了任命狀。這距離5月6日金浯洙前總長辭職，時隔133天。 在總長不在位的期間，在法務部長官韓東勛的主導下，結束了檢察機關的人事安排。從大檢察廳的調查指揮線到壹線檢察廳的工作組，都由所謂的“尹錫悅師團”檢察官組成。雖然李總長此前曾擔任大檢察廳次長兼總長職務代理，但能否以職務代理的身份對人事安排提出充分的意見還是個疑問。李總長要想擺脫“植物總長”的憂慮，就要從大檢察廳次長等空缺的高檢長級人士開始，實際反映本人的意見，提高組織掌控力。 更重要的是維護檢察機關的中立性和公正性。共同民主黨拒絕采納聽證報告的理由，就是李總長與尹總統關系密切，因此懷疑其政治中立性。李總長雖然否認與尹總統的個人交情，稱“沒有在私下叫過哥哥”，但在尹總統擔任檢察總長時擔任大檢察廳企劃調整部長、尹擔任首爾中央地方檢察廳檢察長時擔任特殊壹部部長，壹起共事並配合良好是事實。 更何況，最近隨著檢察機關加快對共同民主黨代表（黨首）李在明的調查速度，引發了“鎮壓在野黨”的爭議，因此李總長的肩上的擔子很重。檢察機關繼以違反《公職選舉法》為由起訴李代表後，正在正式展開對城南FC贊助金疑惑、代繳律師費疑惑等的調查。李代表的夫人金惠敬也因涉嫌挪用法人信用卡接受了檢方的調查。對強制遣返“脫北”漁民疑惑等文在寅政府發生的事件也正在進行調查。 相反，與總統夫人金建熙女士相關的檢方調查進展緩慢。德意誌汽車股價造假事件的主犯們去年底被起訴，但是被提出牽涉疑惑的金女士還沒有接受調查。在大部分輿論調查中，贊成在野黨提出的有關金女士事件的特檢法案的人超過壹半。由此可見，國民對檢察機關調查的信任度並不高。李總長在就任致詞中表示：“在執法方面不能有例外、不能有優惠、也不能有禁區。”李總長有責任通過實踐證明自己的信念，消除對中立性和公正性的擔憂。

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