水果，為了生存變得更加甜蜜. September. 17, 2022 07:18. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “上帝把亞當帶回來，讓他照顧伊甸園的小山，並這樣說道。這座山上的樹果兒妳可以隨便采來吃。但是不要只摘能讓人懂得善與惡的樹果兒吃。” 舊約聖經《創世紀》告訴我們，在人類的深層意識中，果園已經成為了樂園的象征。作為德國自然專業紀實作家的作者表示：“我想說明歷史中的各種果園及其形態，並講述那些樹木之間的人們的生活和勞動。” 與植物的其他部分不同，水果是“自願提供”的營養素。因為這是為了傳播種子而誘惑動物的裝置。像人類和家畜壹樣，現在的人類和水果也是相互影響的共進化的產物。 人類使水果變得更有魅力，在結水果的植物篇中，為了傳播更多的子孫，對人類產生了影響。食用水果的靈長類的大腦比不食用水果的物種平均大25%。如果想攝取水果，就要辨別果實什麽時候成熟，哪種果實沒有毒，哪種顏色是成熟了。吃水果的人無法在祖先類人猿隊中自行合成維生素C。建設果園是計劃性投資，將來才能取得成果，因此深深參與了文明的形成。 水果在大小、糖度、顏色、香味等所有方面都為了滿足人類而經歷了巨大的變化。只有曬幹才能消除苦味，原本可以食用的舊蘋果如今變成了多種多樣的、有魅力的蘋果品種。羅馬帝國是引來各地水果並傳播的“中樞（Hub）”。大普利紐斯撰寫的世界最早的百科全書《博物誌》中出現了1000多種水果，其中71種是釀造用葡萄。 水果的文化藝術史也豐富多彩。畫家塞尚說“用壹個蘋果就能嚇到蒼蠅”，然後用出色的畫實現了這壹目標；雷諾阿只嘗到了自己私有土地上生長的橄欖油，就區分了出來。

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