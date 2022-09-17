庫存增加率創26年來新高，世界“正在走向停滯”. September. 17, 2022 07:19. by 金玹秀, 郭道英 kimhs@donga.com,now@donga.com. 世界銀行警告說，全球經濟正在走向衰退。國內企業的庫存也創下了26年來的最大增幅，發出了警告。匯率也在盤中壹度接近1400韓元，最近持續上漲。經濟停滯的恐懼正在國內外擴散。 16日，據大韓商工會議所透露，第二季度（4~6月）產業活動動向的制造業庫存指數增加率（rate of inventory building）為18.0%，這是自外匯危機之前的1996年第二季度（22.0%）以後26年來的最高增幅。庫存指數是統計廳發表的經濟預測的主要經濟指標之壹，是指以壹定時間為準，將企業的庫存量指數化，使增減趨勢壹目了然整理的數值。 大韓商工會議所分析說，這種現象不是根據對外變數進行的暫時調整，而是強烈暗示了正式經濟蕭條的可能性。 世界銀行15日（當地時間）發表題為《全球經濟蕭條是否迫在眉睫》的報告稱，時隔50年，在世界基準利率暴漲的情況下，特別是新興國家發展中國家，金融危機帶來的打擊可能會持續下去。世界銀行警告說，世界三大經濟--美國、中國、歐洲同時經濟放緩等經濟不確定性，即使受到很小的沖擊，世界經濟也會陷入停滯的深淵。 世界銀行預測表示：“要想達到各國央行的目標物價上漲率，（比投資者預期）還要增加2個百分點”，“在這種情況下，明年的經濟增長率將放緩至0.5%，以人均為基準的經濟增長率將達到-0.4%。從理論上講，韓國將陷入經濟停滯。” 韓國政府也連續4個月診斷說，擔心經濟放緩。企劃財政部在《最近經濟動向（綠皮書）》9月刊中表示：“由於對外因素等原因，物價持續居高不下，經濟心理也受到部分影響，擔心今後出口恢復勢頭減弱等經濟放緩。” 當天，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹天上漲5.3韓元（韓元價值下跌），達到1399韓元，最終以1388韓元收盤。以盤中最高價為準，這是自2009年3月31日（1422韓元）以後13年零5個月以來的最高值。

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