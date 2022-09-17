烏克蘭東部也發現“440具屍體”……集體屠殺平民的痕跡. September. 17, 2022 07:18. by 金民 kimmin@donga.com. 烏克蘭當局當地時間15日表示，最近在烏克蘭從俄羅斯軍隊奪回的東部要塞伊久姆發現了集體埋葬地。據美聯社報道，烏克蘭總統澤連斯基當天在電視講話中透露了上述事實，並強調說：“繼（發生集體屠殺的）布恰、馬裏烏波爾之後，不幸的是這次是伊久姆，”“國際社會必須追究俄羅斯在四面八方展開的殺人行為的責任。” 烏克蘭當局當天向外國媒體公開了現場情況。美聯社報道說，集體埋葬地點位於伊久姆郊外的樹林中，可以看到數百個插著木十字架的墳墓。十字架上沒有其他標誌，只記錄了數字。壹個墳墓上寫著“埋葬了17名烏克蘭軍人”的字句。 哈爾科夫地區高級警察負責人謝爾蓋·沃爾維諾向英國媒體《天空新聞》表示，在集體埋葬地至少發現了440具屍體。他還說：“這是在收復地區發現的集體埋葬地中規模最大的壹起。”據了解，被埋的屍體是被槍擊、炮擊、地雷攻擊、空襲而死亡的。沃爾維諾還補充說，大多數屍體的身份尚未查明。 當地居民謝爾蓋·戈羅德科證實，埋葬在埋葬地的數百人中，不僅包括軍人，還包括俄羅斯空襲公寓而死亡的數十名平民和兒童。他還說，被埋葬的平民中的壹部分是從自己倒塌的建築物中親自挖出來的。 當天，烏克蘭內務部副部長埃寧在接受當地媒體采訪時表示：“發現了俄羅斯軍隊運營多處‘刑訊室’的證據，”“在多具屍體上，不僅出現了有過殘酷的暴力行為的痕跡，還看得出被割掉耳朵等拷問的痕跡。” 此前，6月在基伍附近的小城市布恰發現了458具屍體，其中包括手被綁在後面被處決的屍體。

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