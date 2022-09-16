國土部與首爾市的“空罐全租”警告出現分歧，只會引發混亂. September. 16, 2022 07:32. . 最近房價比全租價下降得更快，首都圈的“空罐全租”正在激增。特別是，由於低租金，平民、青年租賃較多的聯排住宅、多戶住宅等別墅價格暴跌，租戶們全租保證金被吞的危險增大。但是，政府和地方自治團體為減少“空罐全租”損失而提供的信息各不相同，反而助長了租戶的混亂。 據國土交通部14日發表的全租率（房價與全租價的比率）資料顯示，首爾城北區的全租率為66.5%，“空罐全租”的風險相對較低。相反，在8月23日首爾市發表的資料中，城北區全租率為87%，是較高的危險地區。國土部和首爾市的租房率，發布相差20多天，數值相差卻超過20個百分點。鐘路、陽川、江西、九老等地兩次調查的全租率差距也在10%以上。國土部和首爾市雖然說調查時間和方法不同，結果卻給租房者的判斷帶來了混亂。 房東收到的住宅擔保貸款和全租保證金合計金額接近或超過房價，就是“空罐全租”。目前，首都地區別墅的平均全租率為83.7%，首爾江西區、仁川南洞區、京畿安山市等地的部分別墅全租率超過100%，是完完全全的“空罐全租”。如果全租率達到70%-80%，壹旦房東無法償還貸款，房子被拍賣，租戶無法全額收回保證金的危險性會增大。 如果失去在全部財產中占最大份額的全租金，平民將立即受到生計威脅。雖然說如果加入住宅城市保證公社的保證金返還保證保險，就會代替房東返還保證金，但在簽訂全租合同後，房東的稅金滯納事實等被曝光，因此經常發生拒絕加入保險的事情。 像最近這樣，房地產交易消失的情況下，房價暴跌時，租房者很難預測房價、全租價格水平。要想減少“空罐全租”的損失，首先要提供準確的信息。國土部應該將全租房率調查方法等與地方自治團體壹致，制作出對租房者有實際幫助的資料。在簽訂全租合同之前，有必要盡快制定讓租戶確認房東的稅金滯納記錄等彌補措施。

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