黎巴嫩女性拿著玩具槍搶劫銀行，卻成為“英雄”. September. 16, 2022 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 在因經濟危機而限制提取現金的黎巴嫩，壹名女性拿著玩具槍闖入銀行搶走了1.3萬美元現金，卻在當地社交媒體上被當作英雄看待。因為持續數年的不景氣，市民們的不滿情緒不斷高漲。 據美聯社14日報道，薩莉·哈菲茲當天上午與名為“憤怒的存款人”的示威隊伍壹起進入了黎巴嫩貝魯特布隆銀行。哈菲茲拿出玩具槍說：“我不想殺死或傷害任何人。我是來找我的權利的。”示威群眾沖進銀行行長辦公室,在噴灑汽油後威脅要點火，銀行給了錢。 哈菲茲向當地媒體表示，為了搶救正在接受癌癥治療的姐姐，需要錢。她說：“因為家人快要死了，以前也壹直去銀行要求提取我賬戶裏的2萬美元，但每月只能提取200美元，”“已經到了不會再損失的地步。” 從2019年開始，隨著新冠疫情、貝魯特港口大爆炸、烏克蘭戰爭疊加，黎巴嫩經濟困難日益嚴重，黎鎊價值暴跌90%以上。黎巴嫩政府以阻止銀行擠兌為由，從2019年開始限制從銀行提取外匯現金，數百萬人的資產被凍結。黎巴嫩四分之三的人口正遭受貧困。世界銀行認為，黎巴嫩經濟危機是19世紀以後全世界最嚴重、最長期的經濟蕭條。 在黎巴嫩，為了提取現金，市民拿著武器前往銀行並不是第壹次。上個月，壹名手持步槍的男子，因為要用作父親的醫療費，在銀行上演了人質鬧劇，要求取走賬戶裏的20萬美元。

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