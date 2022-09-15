美國超過8%的物價上漲沖擊發出的信號……通脹不容片刻掉以輕心. September. 15, 2022 07:53. . 美國8月份消費者物價上漲率高出預想，國內外金融市場發生了動搖。美國勞動部13日公布的8月份美國消費者物價上漲率為8.3%，比市場預測值高出0.3個百分點。由於擔心通貨膨脹會持續下去，韓國和世界股市同時下跌，韓元兌美元的匯率時隔13年5個月再次突破了1390韓元大關。昨天，企劃財政部第壹次官方基善召開沒有預定的緊急經濟會議，要求“懷著特別的警戒感，密切關註市場”。 美國物價上漲率上升是住宅租賃、醫療服務、新車、食品等多個領域的價格同時上漲的結果。高物價不再局限於部分商品，正在廣泛擴散。當初大部分分析認為，通貨膨脹的主要原因是供應網危機導致的油價暴漲。壹度上漲到每桶120美元的國際油價跌至80美元左右，物價觸頂論開始擡頭，但此次因物價沖擊失去了說服力。 由於高物價帶來的高匯率沖擊，韓國企業進入了緊急狀態。美元債務較多的電池、石油化學業界因匯率暴漲，外匯標示負債大幅增加。LG能源解決方案最近半年內美元負債增加了8000億韓元以上。用美元結算油費和飛機租賃款的大韓航空和韓亞航空，匯率每上漲10韓元（韓幣貶值），就要分別遭受350億韓元和284億韓元的匯率損失。過去，汽車行業在匯率上升時出口競爭力會提高，但現在由於全球經濟放緩，銷售額沒有增加多少，只是原材料價格負擔加重。 美國預測，美聯儲下周不僅會把基準利率提高0.75個百分點，甚至還會采取提高1個百分點的“超大步”。也就是說，上個月的物價沖擊被認為是通貨膨脹有可能長期化的警告。 韓國銀行總裁李昌鏞8月份預告了韓國暫時將基準利率上調0.25個百分點的“嬰兒步”，並表示“不考慮‘大步’”。但是，由於通貨膨脹的憂慮再次增大等條件發生了變化，韓國銀行有必要考慮所有的可能性，重新研究貨幣政策。經過金融危機和新冠疫情後持續至今的“流動性派對”的正常化之路需要很長時間。必須面對難以馬上擺脫緊縮時代的現實。

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