韓美情報部門：“朝鮮有可能在11月美國中期選舉前後按下‘核按鈕’”. September. 15, 2022 07:53. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，韓美情報部門分析稱，朝鮮提出的包括先發制人核打擊在內的“核武法制化”牌，旨在積累第七次核試驗名分，同時試圖通過核裁軍談判扭轉局面。 韓國軍方消息人士14日表示：“韓美當局認為，核武法制化是為了在第七次核試驗之前向國內外強調開發核武器的正當性。”也就是說，朝鮮把開發核武器的責任轉嫁給美國的敵視政策，使韓美無核化構想不再奏效，表現出朝鮮核力量增強的自信。據悉，韓美當局認為，繼戰略核武器之後，壹旦通過第七次核試驗擁有戰術核武器，朝鮮可以作為能同時對韓美進行核打擊的擁核國家，將與美國在平等的關系中進行核裁軍談判。 據悉，韓美當局正在關註朝鮮在建黨紀念日（10月10日）和中國國家主席習近平確定長期執政（連任第三屆）的中國共產黨第二十次全國代表大會（10月16日開幕）之前采取靜中有動的行動後，有可能把美國中期選舉（11月8日）前後定為“核挑釁的時機”。 韓國政府消息人士表示：“在中國最大政治活動期間，中國可能會克制挑釁，給習近平主席面子，然後在美國中期選舉前後按下‘核按鈕’，宣傳拜登政府的對朝政策和對朝延伸遏制總體上失敗。”

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