吳永洙的折骨舞在艾美獎結束後也掀起了《魷魚遊戲》熱風

奈飛(Netflix)原創韓劇《魷魚遊戲》作為非英語劇集首次成為美國廣播電視界最高權威獎艾美獎6冠王,引起了世界對《魷魚遊戲》團隊的關註。從艾美獎慶功宴到頒獎典禮服裝,他們的壹舉壹動在社交網絡服務(SNS)上成為話題。 由奈飛主辦的12日(當地時間)頒獎典禮結束後舉行的慶功宴的主人公是曾憑借《魷魚遊戲》獲得艾美獎最佳男配角提名的演員吳永洙(78歲)。吳永洙在派對上表演了"折骨舞",壹時成為話題。美國著名作家兼律師米娜•哈裏斯13日在自己的推特上寫道"O Yeong-su cutting it UP"(吳永洙盡情享受)並上傳了35秒左右的視頻。視頻中,吳永洙伴隨著布魯諾•馬爾斯和安德森•帕克組成的Silk Sonic的《Leave the Door Open》音樂,彎折關節,展現了激烈的舞姿。圍著他的人們報以歡呼和掌聲。該視頻在推特上的點擊量超過了55萬次。奈飛首席執行官(CEO)泰德•瑟蘭多斯等被提名為艾美獎候選人或獲獎的奈飛原創作品演員和相關人士參加了當天的派對。 獲得最佳女主角提名的《魷魚遊戲》的演員鄭浩研因服裝而備受關註。模特出身的鄭浩研在頒獎典禮上身穿色彩繽紛的珠串禮服。頭上戴著讓人聯想到朝鮮時代王妃等梳著發髻的裝飾品"釵"的花飾。美國時尚雜誌《COSMOPOLITAN》在評選艾美獎頒獎典禮最佳、最差著裝者的報道中,將鄭浩研選為最佳著裝者1號。《COSMOPOLITAN》表示:"鄭浩研展示了幹練、低調的風格。頭發的花朵裝飾很新奇。"美國時尚雜誌《Vogue US》報道說,"鄭浩研將劉海和卷發用水晶花朵胸針紮起來,吸引了人們的視線。"鄭浩研穿的禮服、頭飾和包包都是她作為全球大使活動的"路易威登"為其量身定做的。 作為首位獲得艾美獎劇情類最佳男主角獎的亞洲籍演員,李政宰的行蹤也備受關註。他已確定出演《星球大戰》系列新作《追隨者》(《The Acolyte》)的主人公。預計好萊塢大型制作公司也會接連向他拋出橄欖枝。老電影也將重新上映。本月李政宰的電影處女作《年輕男人》(1994年)時隔28年再次以數碼重制版本與觀眾見面。

