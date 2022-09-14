LG Exaone與美國帕森斯攜手，合作開發“為設計師服務的人工智能”. September. 14, 2022 07:54. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. “要不要畫壹個兒童童話中可以使用的狐貍角色？” 童話書設計師這樣說後，人工智能立即制造出了紫色背景中表情僵硬的狐貍。再次要求“希望畫風更柔和壹些，給人壹種親切的感覺”後，她立刻換成了蓬松的外表和咧嘴笑的狐貍。然後，設計師再次說，“用於童話故事裏太現實了”，“再華麗壹點，來點油畫的感覺吧”，人工智能又完成了可愛溫暖氛圍的插圖。 LG與世界三大設計學校“帕森斯”攜手，以人工智能為基礎，展開多樣的創作活動。LG人工智能研究院13日表示，在美國紐約帕森斯校園簽署了“LG-帕森斯創意人工智能研究夥伴關系”，決定今後與帕森斯合作提高人工智能創作平臺"Exaone畫室”服務。 搭載發揮大腦作用的LG超大型人工智能“EXAONE”開發的“EXAONE畫室”上月上市。“畫室”學習了與文本相結合的高分辨率圖像3.5億張以上的數據；還可以理解語言的脈絡，說完壹句話，就能在7分鐘內生成256張高分辨率圖像。 LG人工智能研究院方面介紹稱：“這是為渴望尋找嶄新、新穎形象的設計師們準備的人工智能，”“著眼的是把縈繞在自己腦海中的創意在現實中視覺化上花費了很多時間。” LG人工智能研究院計劃與帕森斯共同研究在設計、藝術領域可以利用的方案。其構想是，不僅要尋找將專業設計師的創意視覺化的技術，還要尋找中長期內以何種方式將人工智能與藝術相結合的新方法論。為此，LG人工智能研究院設計了設計師在平臺上記錄照片、圖片、聲音、影像等日常生活中遇到的多種形態的信息，讓EXAONE學習這些信息。 LG人工智能研究院和帕森斯將從17日開始進行為期兩天的黑客松（出品活動），實現商用化。這是將帕森斯學生們想體現的設計制作成“Exaone畫室”後發表結果的活動。此外，兩家機構將壹起以“人類和人工智能設計合作事例和可能性”為主題舉行研討會。

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