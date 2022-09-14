朝鮮把使用核武器法制化……韓國軍方：“將采取壓倒性的應對措施”. September. 14, 2022 07:55. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮打出包括先發制人核打擊在內的“核武力法制化”牌，大幅提高對韓核威脅強度。對此，韓國軍方甚至使用了“自取滅亡”壹詞，進行了強烈反擊。 韓國國防部副發言人文興植（陸軍大校）13日在新聞發布會上表示：“如果朝鮮企圖使用核武器，將面臨韓美壓倒性的應對，朝鮮政權將走上自取滅亡的道路。”他還強調：“將通過與美方的緊密合作，進壹步加強韓美同盟的延伸遏制執行力，劃時代地擴充韓國型3軸體系和創建戰略司令部等，進壹步加強針對朝鮮核威脅的遏制力，使朝鮮無法使用核武器。” 韓國軍方內外認為，當地時間16日在美國華盛頓舉行的第三次韓美外交、國防（2+2）高級別延伸威懾戰略磋商機制上，將集中討論美國應對朝鮮核威脅惡化的延伸威懾執行力強化方案。這壹戰略磋商機制自2018年1月以來時隔4年零8個月再次舉行，是討論如果朝鮮用核武器攻擊韓國，美國將視為對本土的攻擊，動員核、常規武器等進行應對的方案的磋商機制。軍方消息靈通人士表示：“朝鮮在核武力法制化上明示的‘使用核武力五大條件’，是在所有情況下都要使用核的威脅，”“（磋商機制）將根據朝鮮的核挑釁情況，具體討論美國戰略資產的展開方式和時間、規模等。”如果朝鮮進行第七次核試驗和發射洲際導彈，美國適時展開戰略轟炸機和核動力航母強攻團等戰略資產的方案也將得到協調。 同時，根據朝鮮的核挑釁情況，制定年內舉行謀求軍事應對措施的“延伸威懾手段運用演習”日程，同時美國第七艦隊所屬的“羅納德·裏根”號核動力航母將於本月末進入韓國，推進與韓國海軍的聯合軍演等，預計對朝鮮強硬模式將持續下去。

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