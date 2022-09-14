MLB明星擊球手特勞特連續7場比賽轟出本壘打. September. 14, 2022 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. 代表美國職業棒球大聯盟（MLB）的明星擊球手邁克•特勞特（31歲•洛杉磯天使隊）距離MLB連續比賽本壘打記錄僅差壹場比賽。13日，特勞特在與克利夫蘭印第安人隊的客場比賽中，在第5局制造出了將比分扳成4比4平的2分本壘打，這是他本賽季的第35個本壘打，也是連續7場比賽擊出本壘打。特勞特從5日與休斯敦太空人隊的比賽開始，每場比賽都擊出本壘打。在MLB歷史上，包括特勞特在內，連續7場比賽擊出本壘打的人只有9人。 戴爾•朗（1956年）、唐•馬丁利（1987年）、小肯•格裏菲（1993年）等3人連續8場比賽擊出了本壘打，占據相關記錄頭名位置。 在13日的比賽結束後，特勞特放低姿勢說：“我感覺自己只是打了壹個好球”，“我已經做好了擊球的準備。今後任何事情都會發生。”當被問到是否意識到連續比賽本壘打記錄時，他表示：“我沒有去想創記錄這件事”，“只是站在擊球位時想打好，如果接到好的球，就想打好而已。” 特勞特當天擊出本壘打，取得本賽季第35個本壘打，超過兼具投打能力的“二刀流”大谷翔平（28歲•34個本壘打），成為隊內本壘打單獨第壹名。而在美國聯盟中，特勞特則繼紐約洋基隊的艾倫•澤基（30歲•55本壘打）之後，排在第2位。 特勞特將在14日與克利夫蘭隊的比賽中挑戰連續8場比賽轟出本壘打。被預告為克利夫蘭先發投手的科迪•莫裏斯（26歲）作為本賽季出道的新秀，僅在2場比賽中首發出場，沒有取得勝利，只取得1負、平均責任失分3.0的成績。右手投手莫裏斯在2場比賽中共投6局，被對方擊出1個本壘打。特勞特在本賽季擊出的35個本壘打中，從右手投手手中搶走了27個本壘打。

한국어