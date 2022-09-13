秋夕和壬辰倭亂. September. 13, 2022 07:59. . 秋夕（韓國的中秋節）是韓民族古老的節日。從《朝鮮王朝實錄》來看，王室也經常在秋夕舉行祭祀活動。只是可能是因為王室有很多國家祭祀和其他重要祭祀，所以感覺相對來說比較樸素。大部分年份的秋夕，並沒有讓人感覺秋夕的記錄。當時沒有全國的國民大移動，也不是公休日。“去文昭殿做亡祭。”這壹程度就是全部，就像平時壹樣執行公務。如果說對先王的祭祀是國家正式活動的感覺，那麽秋夕祭祀則給人壹種王室家族私人活動的氛圍。 盡管如此，節日還是節日，壬辰倭亂7年期間，秋夕是什麽樣子呢？壬辰倭亂爆發第壹年的1592年中秋節，宣祖在義州。獎勵戰功者、處決罪犯、軍士的服裝問題、中國軍隊的軍糧問題……沒有提到秋夕。第二年的秋夕，更是忙得不可開交。因為他正在返回收復的漢陽的路上，秋夕那天住在黃海道鳳山。即便如此，也有過像節日壹樣的事情。他與被倭軍釋放的王子們相遇，進行了家庭團聚。 此後在壬辰倭亂期間，有關秋夕的日程如出壹轍。也有過簡單的祭祀活動，但有可能沒有記錄到實錄的程度。因為在戰爭結束後的記錄中，記錄秋夕活動的情況非常罕見。盡管如此，到了宣祖末年，王世子在秋夕日前來探望，那壹天什麽事都沒有發生。從這壹點看，壬辰倭亂時期的秋夕似乎有所不同。 老百姓的秋夕是怎樣的呢？《亂中日記》中也沒有關於秋夕的感想。李舜臣將軍也忙於公務、擔心傳染病、擔心家人。在戰亂中，貴族們餓死，很多人過著悲慘的生活。對他們來說，秋夕是想都不敢想的。 據悉，新冠疫情之後時隔3年，今年的返鄉客再次增加。也許還有時隔3年重逢的家屬。但如果不是疫情，而是3年的戰爭，今年的秋夕會怎麽樣呢？我們能享受和平的節日和團圓，多虧了壹直以來守護著、現在也在守護著國家的人們。

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