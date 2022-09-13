因臺風停止的浦項制鐵高爐最快將於今天重新啟動. September. 13, 2022 08:00. by 李建赫 gun@donga.com. 因集中暴雨而停止運行的POSCO浦項制鐵所3座高爐（熔爐）最快將於13日全部重新啟動。 浦項制鐵公司12日表示：“4號高爐將正常啟動，包括10日重新啟動的3號高爐在內，最快明天3座高爐將全部正常啟動。”浦項制鐵所除了去年年末停止運行的1號高爐外，還設置了2~4號3座高爐。浦項制鐵方面還補充表示：“處理高爐生產的鐵水的煉鋼（從鐵水中去除雜質）設備的修復日程已經確定，因此高爐正常運轉沒有問題。” 但是，受災最嚴重的軋鋼（根據用途加工鐵）設備，目前仍在進行排水及除泥作業，因此還沒有制定啟動計劃。浦項制鐵表示：“光陽鋼鐵所將轉換為最大生產體制，為了迅速應對，將從明天開始啟動緊急出貨應對班。” POSCO浦項制鐵所從臺風“軒嵐諾（Hinnamnor）”登陸韓半島的6日開始，產品生產出現了問題。據推算，大部分鋼鐵廠被水淹沒，電力供應也被中斷，每天遭受約500億韓元的損失。 對此，浦項制鐵表示，在中秋連休期間，平均每天約有8000人，累計共3萬多人投入到修復工作中。連休期間，當地人力企業為了召集在浦項制鐵所修復現場工作的勞動者，發布了日薪125萬韓元的公告，壹度成為話題。

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