“金正恩貼身禮賓”，又有新女性登場. September. 13, 2022 08:00. by 崔智善 aurinko@donga.com. 負責朝鮮國務委員長金正恩禮儀的新隨行人員受到了關註。這名女性在8日朝鮮政權建立紀念日“9·9”節活動中守護在金正恩身邊進行了“貼身禮賓”。此人與在今年4月公開活動中被捕捉到的金正恩隨行負責人不同，因此備受關註。 據朝鮮中央電視臺等媒體報道，8日在平壤萬壽臺山麓舉行的朝鮮政權成立74周年紀念慶典上，壹名女性跟隨金正恩同行。這名女性身穿黑色的正裝、半紮的長發、戴著眼鏡，在金正恩身後接過花束等，擔任了禮賓工作。當天金正恩在第14屆最高人民會議第7次會議上發表施政演說時，這名女性也隨行在後。她被觀察到在金正恩進入會場時手拿皮包和文件跟在後面。原先擔任這壹角色的勞動黨副部長玄松月站在會場入口觀看了這壹幕。 最近在金正恩的公開活動中，有不少新面孔作為隨行人員被發現，吸引了人們的視線。在2月26日的黨支部書記大會和3月的平壤松新、松花大街竣工儀式上，還捕捉到了另壹位短發女性。有人認為，她們有可能接替或分擔了勞動黨副部長金與正和副部長玄松月擔任的隨行秘書角色。據悉，韓國政府也在分析她們的身份。 此外，最近總管朝鮮經濟的內閣總理金德勛的地位似乎正在提高。隨著金正恩特別關註居民們的“衣食住”問題，金德勛的作用也自然而然地變大了。最近在國家防災工作總結會議、全國老兵大會等公開活動中，金德勛的名字在政治局常務委員中最先被點名，因此有評價認為，金德勛作為總理是名副其實的二把手。

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