申秀敏包攬現代五項世界青少年錦標賽三冠王. September. 13, 2022 08:00. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 申秀敏（16歲•首爾體育高中•照片）同時包攬了現代五項世界青少年錦標賽19歲以下和17歲以下女子個人賽冠軍。 11日（當地時間），申秀敏在意大利利尼亞諾舉行的19歲以下（U-19）世界青少年錦標賽女子個人賽中獲得1109分，甩開馬拉克•伊斯梅爾（17歲•埃及•1099分）獲得了冠軍。8日，申秀敏在17歲以下（U-17）個人賽上，成為首位在世界青少年錦標賽上獲得金牌的韓國女子現代五項選手。據大韓現代五項聯合會透露，申秀敏是第壹個同時獲得U-17和U-19個人賽冠軍的人。申秀敏在與申智好（18歲•首爾體育高中）、金藝娜（18歲•全北體育高中）壹起出戰的U-19女子團體賽中，以總分3211分的成績登上了冠軍寶座，由此登上了世界青少年錦標賽三冠王的寶座。此外，申秀敏還在U-19女子接力賽中獲得銅牌，在本次大賽中共收獲了4枚獎牌。 現代五項世界青少年錦標賽是除騎馬以外，分為田徑、射擊、遊泳、擊劍等4個項目的U-19部門和除擊劍以外的U-17部門舉行的青少年最高權威賽事。 申秀敏是田徑中長距離選手，在全國少年體育大會中位居第2位，是名列前茅的田徑希望之星，但是被現代五項的魅力所吸引，改變了項目。以首爾體育高中現代五項綜合部1年級入學的今年席卷了國際大賽，申秀敏正在躍升為世界級選手。 另壹方面，在U-19男子團體賽中，孫正旭（18歲•釜山體育高中）、申燦宇（18歲•大田體育高中）、姜道勛（16歲•京畿體育高中）以3377分獲得亞軍。這是韓國青少年代表男女選手團首次同時在壹個大賽上獲得團體獎牌。韓國代表團最終以3枚金牌、1枚銀牌、2枚銅牌繼排名第壹的埃及（8金、3銀、2銅）之後，綜合成績排在第二。

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