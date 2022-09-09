韓國政府向朝鮮提議“在離散家屬壹詞消失之前解決問題”. September. 09, 2022 07:22. by 申나리 journari@donga.com. 韓國統壹部長權寧世8日正式向朝鮮提議，為解決離散家屬問題舉行南北當局會談。這是尹錫悅政府上臺後首次以離散家屬為議題公開提議舉行南北會談。 權世寧當天上午在政府首爾大樓發表的談話中表示：“希望南北雙方負責官員能夠盡快直接見面，開誠布公地討論包括離散家屬問題在內的人道主義問題。”他還表示，“會談日期、場所、議題和形式等也會積極考慮朝方的希望”，提議朝方舉行開放的對話。 就在中秋長假前壹天提出離散家屬相逢問題，權世寧表示：“僅壹個月就有400多名離散家屬離開人世。在離散家屬這個詞本身消失之前，應該先解決問題。”據統壹部透露，截止到上月底，申請尋找離散家屬的人共有13.3654萬名。其中幸存者只有4.3746萬名，只有三分之壹。申請者平均年齡為82.4歲，90歲以上為1.2856萬人，80多歲為1.6179萬人，70多歲為8229人等，大部分都是高齡者。 韓國政府當天上午通過南北聯絡事務所，以權世寧的名義向朝鮮統壹戰線部部長李善權發送了提議舉行會談的通知。但朝鮮直到當天下午5時為止沒有做出回應。權世寧表示：“即使朝鮮不作響應，也會繼續敲門，持續提議。”

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