政府攜手谷歌等支援創業企業進軍海外市場. September. 09, 2022 07:23. by 鄭瑞英記者 cero@donga.com. 政府將攜手亞馬遜、空中客車等跨國企業，正式進軍海外市場。其意圖是通過這壹措施培養“全球獨角獸（企業價值10億美元以上的創業企業）”,將以內需為主的創業生態界擴張到全球。 8日，中小風險企業部在非常經濟部長會議上發表了上述內容的《K-創業企業進軍全球戰略》。 首先，從明年開始，將與亞馬遜網絡服務（AWS）、空中客車、甲骨文等9家跨國企業壹起，向國內270家創業企業提供合作夥伴宣傳機會等，支援其進軍全球市場。幫助創業企業進軍海外市場的國內大企業數量也從目前的5家擴大到10家，支援各產業140家有潛力的創業企業。通過民間咨詢公司，為預備獨角獸企業等中小風險企業部發掘的有潛力的創業企業支援制定全球化戰略。 9月中旬，將在美國當地舉行在國內創業企業、全球大企業、風險資本中間提供網絡機會的活動。另外，還計劃將國內創業活動“COMEUP”的運營委托給民間，將其發展成為全球創業慶典。利用樂天風險投資等國內企業的海外基礎設施，明年將在越南開設“K-創業中心”等，增加海外據點。 為了外國創業者，將獲得政府推薦書，支援每年延長壹次的外國人技術創業簽證，允許每兩年延長壹次。對所管部門長官推薦的人才簡化簽證條件的專門職特定活動簽證部門推薦制度也將活躍起來。同時，還將推進符合全球標準的風險投資制度的引進。

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