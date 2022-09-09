說是不錯的經常收支也令人擔心出現赤字……整個出口發生動搖的信號. September. 09, 2022 07:23. . 韓國銀行警告稱，8月份經常收支有可能出現逆差。與只考慮商品進出口的貿易收支不同，經常收支是與外國來往的商品、服務交易的總體結果。由於原油、原材料價格暴漲，貿易收支連續5個月出現赤字，但包括金融收入、服務交易在內的經常收支壹直維持順差基調，這壹次最終也面臨了危機。尹錫悅總統壹周前表示，“今年的經常收支有望實現300億美元以上的順差。現在還不是很擔心的時候”，但已經亮起了紅燈。 7月份的經常收支順差已經比壹年前減少了85%。因為其他部門難以抵消的貿易損失越來越大。8月份的貿易逆差為94.7億美元，創下了歷史最高紀錄。半導體景氣凍結，最大貿易國中國的增長勢頭也受挫，沒有好轉的跡象。海外分紅、利息受世界股市蕭條等影響正在減少，如果不久後正式開始赴海外旅行，旅遊收支也很有可能出現慢性赤字。 經常收支是顯示國家經濟健康狀態的核心晴雨表之壹。這就是將經常收支、財政收支同時赤字稱為“雙胞胎赤字”並保持警惕的原因。韓國的國家債務超過1000億韓元，如果經常收支也出現赤字，國家信用等級必然會受到負面影響。最近韓元比日元、人民幣、歐元大幅貶值，是因為美國上調利率導致的“王者美元現象”和對韓國經濟脆弱性的擔憂交織在壹起的結果。 問題是，包括占貿易四分之壹、貿易順差80%的中國關系在內，韓國經濟賺錢的結構正在發生根本性的變化。除了尖端半導體之外，手機、顯示器等其他領域與中國的差距有所縮小。相反，電動汽車電池隨著韓國生產量的增加，只能大幅擴大中國產原材料的進口。 政府期待只要油價、原材料價格下降，情況就會好轉。但是，烏克蘭戰爭不知何時結束，即使油價恢復正常，也很難恢復趨於固定的赤字格局。在面臨無法挽回的局面之前，應該加快出口產品高附加值化、服務產業高度化、貿易對象國多元化。如果不從根本上改變韓國經濟的收益結構，不知何時會發生危機。

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