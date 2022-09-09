“玟戴克”金玟哉表現壓倒範戴克，幫助球隊4比1大勝利物浦. September. 09, 2022 07:24. by 金培中 wanted@donga.com. 金玟哉（26歲）在世界頂級俱樂部足球舞臺歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽首秀上留下了深刻的印象，為球隊的勝利做出了貢獻。執教金玟哉所屬球隊那不勒斯隊（意大利）的盧西亞諾斯•帕萊蒂主教練在賽後表示，“金玟哉就像怪物壹樣。沒有給對方進攻的機會。” 8日，在與利物浦（英格蘭）的UEFA冠軍聯賽小組賽A組第1輪比賽的主場比賽中，金玟哉作為中後衛首發出場，打滿全場，幫助球隊以4比1完勝對手。他以堅固穩定的防守阻擊了上賽季冠軍聯賽亞軍、UEFA俱樂部排名第2位利物浦隊的前鋒線，成功上演“明星們的舞臺”首秀。 當天，金玟哉的競技水平超過了當代最佳中後衛之壹的維吉爾•範戴克（31歲•利物浦）。金玟哉在鏟球、攔截、搶斷、制空權爭奪等評價防守隊員競技能力的指標上，幾乎在所有領域都領先於範戴克。範戴克被選為2019年UEFA“年度最佳球員”，這是後衛球員首次獲得該獎項。荷蘭國家隊隊員範戴克雖然身高193厘米，但敏捷性強，腳下動作也快，讓對方前鋒吃盡了苦頭。特別是他的彈跳力非常強，球門前空中球防守被評價為世界第壹。因為得像這樣的範戴克，所以金玟哉被韓國球迷稱為“玟戴克”。當天，體育統計專門網站“Sofascore”給金玟哉打了7.4分，與隊友阿米爾•拉赫馬尼（28歲）壹起，在兩隊後衛中得分最高。範戴克只得到了6.6分。可以說，金玟哉在本場與範戴克的中後衛對決中大獲全勝。 在上賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）上與孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）壹同登上射手王位置的利物浦隊前鋒穆罕默德•薩拉赫（30歲）當天首發出場，到下半場第17分鐘為止只區區射了壹次門，但就連這記射門也被金玟哉用身體擋住。下半場第17分鐘替補上場的利物浦新秀達爾文•努涅斯（23歲）也因那不勒斯隊的防守未能形成有效射門。努涅斯是在11月開幕的卡塔爾世界杯小組賽上與韓國同分在H組的烏拉圭國家隊成員。最終，那不勒斯隊以4比1完勝利物浦隊。 孫興慜當天在與馬賽隊（法國）的冠軍聯賽D組第1輪主場比賽中首發出場，雖然在場上踢了近85分鐘，但未能取得進球。包括本賽季英超比賽在內，他已經連續7場比賽沒有戰獲進球。足球統計網站“Whoscoredcom”賽後給孫興慜打了6.6分，在托特納姆熱刺隊的進攻線中是最低的。托特納姆熱刺隊最終以2比0獲勝。 另外，FC巴塞羅那（西班牙）本賽季新引進的超級前鋒羅伯特•萊萬多夫斯基（34歲）成為在冠軍聯賽歷史上首位身穿3支不同球隊的隊服，分別上演帽子戲法的球員。他在與比爾森勝利隊（捷克）的比賽中攻入3球，帶領球隊以5比1大勝對手。此前在多特蒙德隊（德國）上演過壹次帽子戲法，在拜仁慕尼黑（德國）上演過4次帽子戲法的萊萬多夫斯基，在當天的比賽中上演了個人在冠軍聯賽中的第6次帽子戲法。

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