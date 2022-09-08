壹貫性和變化. September. 08, 2022 07:50. . 壹貫性的人受歡迎。變化多端，變化頻繁，難以讓人信賴。因為壹貫性包含著堅持不懈和誠實。弗朗西斯•皮卡比亞是壹位遠離壹貫性的藝術家。每當出現新的樣式時,他的作品風格就會改變。他不僅畫畫，還寫詩、參與電影，還出版了雜誌。總而言之，他是個不太穩重的人。他果真成功了嗎？ 出生於巴黎的皮卡比亞在美術大學畢業後，第壹次畫了印象主義畫作。1909年起陷入當時作為前衛藝術的立體主義，後來轉為抽象畫家，在見到馬塞爾•杜尚之後，他成為了達達運動的核心成員。1921年以後，他把註意力轉向超現實主義，投入到代表機械時代的抽象拼貼畫工作中。後來他於1925年重新回到具象繪畫，制作了《怪物們》系列作品，該肖像畫也屬於這壹系列。畫中的戀人被描寫成既怪異又滑稽的樣子。身穿灰色正裝的男子抱著女人,試圖強行親吻，女人用手推開。為了強調被嚇到的樣子，女子的左眼被描繪成了兩個瞳孔。男人的鼻子異常大，眼睛也豎著轉。看標題，兩人是初次見面。壹見面該男子就如此大膽的橫沖直撞！這足以讓女人驚慌失措。 過於倉促的關系很快就會冷卻。對於皮卡比亞來說，藝術似乎就是如此。每當重新見到印象主義、立體主義、達達、超現實主義、具象化、抽象主義等所有樣式時，就會過早地陷入其中，並很快感到厭倦。 虛幻的經驗是不存在的。皮卡比亞壹生都在追求新的東西，最終以融合所有東西的屬於自己的風格而名聲大噪壹時。的確，他也有壹貫性。那就是，他壹貫無視現有藝術的規範和習慣，不斷試圖進行改變。他是壹位證明沒有變化就會被淘汰的藝術家。就像畢加索那樣。

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