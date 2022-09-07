物價高企，二三十歲年輕人在二手市場購買中秋禮物. September. 07, 2022 08:07. by 崔美松記者 cms@donga.com. “包裝紙上的封條毫無損傷地貼著，還有專用購物袋。” 家住首爾市銅雀區的李鐘範（33歲，音）最近在網上二手市場看到這樣的銷售帖子後，以2.5萬韓元的價格購買了禮品用金槍魚罐頭套裝。每年中秋節都會給熟人購買禮品套裝，今年部分禮品套裝的價格比去年上漲了近20%，因此感到有負擔。李鐘範說，“這在超市是以4萬韓元的價格出售的，現在便宜了近四成，所以直接購下了。其他禮物也都是在二手平臺上購買的，得以節省了9萬韓元左右”，露出了欣慰的表情。 ○ 物價太高，將目光轉向二手市場 最近，以二三十歲壹代（20歲到39歲）為中心，在網上二手市場購買中秋禮物的人正在增加。由於物價上漲，中秋禮品的價格也同時上漲，節省壹分算壹分的年輕人將目光轉向了二手市場。 在首爾市麻浦區上班的姜研伊（29歲，音）最近也在二手市場購買了紅參禮品套裝。3年前就業後，他每年都在百貨商店買送給親戚的禮物。他解釋說：“物價上漲後生活費支出增大，很苦惱，聽說百貨商店的購物袋也壹起給，所以毫不猶豫地購買了（二手貨）。”姜研伊還在二手交易應用程序上購買了禮物，每件商品可以節約2萬到5萬韓元。 ○ 流行轉手公司贈送禮物的“節日理財” 在二手市場很容易買到中秋禮品套裝，是因為在節日即將到來之際，很多人以低廉的價格推出不需要的禮物。特別是獨自生活的二三十歲上班族中，不會打開從公司或熟人那裏收到的中秋禮物套裝，而是通過二手交易轉賣，這種“節日理財”非常流行。 距離中秋長假還有3天的6日上午，某二手交易平臺上出現了“未開封商品，適合送禮”等推銷，僅在首爾市中浪區就上傳了69個中秋禮品套裝銷售帖子。從加工火腿肉、堅果類等食品到牙膏、洗發水套裝，種類繁多。 上班族蔡賢美（28歲，音）說：“中秋禮品套裝壹般壹兩種商品每個好幾種，單身家庭用起來太多了，”“每逢節日，公司都會贈送炭精油套裝，我都拿來以二手交易的形式出售，換點錢花花。” 隨著出售中秋禮品套裝的人增加，某二手交易平臺還舉行了平臺直接購買會員出售的加工火腿套裝“中秋火腿肉大戰”活動。也有人就二手交易中秋禮物壹事表示，“是不是有點無視送禮者的誠意?”但仁荷大學消費者學系教授李恩熙（音）解釋說：“對於MZ壹代（千喜年+Z壹代）來說，二手交易是生活在高物價時代的要領之壹，”“在重視性價比和實用性的MZ壹代看來，出售不需要的東西，如果是同樣的產品，以更低廉的價格購買二手商品是合理的選擇。”

한국어