特洛伊•科特蘇爾：“我的殘疾是上帝賜予的禮物……得益於此演員生涯獲得了成功”. September. 07, 2022 08:07. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我想最先拜訪尹汝貞老師。我想向她學習內功深厚的演技。” 今年3月在奧斯卡頒獎典禮上憑借電影《健聽女孩CODA》獲得最佳男配角獎的聾啞人（聽障）演員特洛伊•科特蘇爾為參加第19屆世界聾啞人聯合會國際會議宣傳大使的委任儀式，於6日來到了韓國。當天在首爾中區某酒店召開記者會的他，面對記者“在韓國想見誰”的提問，多次提及尹汝貞，並回答說“壹定要拜訪”。 尹汝貞當時作為最佳男配角的頒獎嘉賓出席，用手語說“祝賀妳。我愛妳”，並特別點名科特蘇爾，成為了話題。科特蘇爾說：“因為尹老師捧起了獎杯，所以我可以用手語輕松地發表感想。真的非常感謝。” 他是第二個在奧斯卡獲獎的聾啞人演員。他說：“在獲獎前雖然是默默無名的演員，但是獲獎後出演電影的提議越來越多，所以生活非常忙碌”，“對我來說，奧斯卡獎就像辛苦學習獲得博士學位壹樣。”他接著說，“好萊塢現在由非殘疾人扮演聾啞人角色的事情已經減少了很多”，“希望韓國也能迎來那樣的壹天。” 他擔任世界聾啞人聯合會國際會議宣傳大使，同時表示希望在韓國擔任聾啞人的教育者角色。也就是說，以舉辦大會為契機，有很多事情想做，比如說保護手語的重要性等。他還表示，希望制作壹部講述邀請自己的韓國聾啞人協會歷史的電影，並作為演員出演。 “我認為我的殘疾是上帝賜予的禮物。多虧了這份禮物，演員生涯也獲得了成功。我想告訴像我壹樣夢想成為演員的殘疾人不要放棄自己內心的熱情和夢想。”

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