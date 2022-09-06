遊戲規則改變者. September. 06, 2022 08:01. . 在烏克蘭戰爭中，美國的高速機動炮兵火箭系統起到了改變遊戲規則的作用。美國提供的遠程榴彈炮、雷達波追蹤導彈、鳳凰幽靈等最新型無人機等也表現出了壹如期待或更多的活躍。相反，俄羅斯武器卻因未能展示其性能而受到嘲弄。 俄羅斯武器的聲譽也隨之下降。但事實上，這種情況已不是第壹次。1948年開始的中東戰爭時期，美國和蘇聯競相運送本國武器。當時，蘇聯提供的武器中，在第四次中東戰爭中消滅以色列戰車部隊的新型反坦克導彈或使無敵以色列空軍化為焦土的SA-6等遊戲規則改變者級新武器非常活躍，但整體上蘇聯武器的聲譽比戰爭前有所下降。埃及總統納賽爾強烈要求赫魯曉夫支援蘇聯武器。赫魯曉夫猶豫了。原因是，如果在實戰中暴露出蘇聯產武器的虛象，國際武器市場的訂單就會減少，價格也會下降。 俄羅斯武器的屈辱、美制武器的善戰，在哪裏可以找到原因呢？靠射程、發射速度、破壞力等數據，很難驗證實戰性能。即使士兵接受同樣的訓練，穿戴同樣的裝備，在實戰中具有戰鬥經驗的士兵和沒有戰鬥經驗的士兵的力量也會相差5倍、10倍以上。武器也壹樣。 另壹個就是品質的均衡。具有超高強度炮身的野戰炮可能會因輪胎不良或車輪軸的螺絲容易折斷而成為無用之物。軍需產業很容易成為腐敗的溫床。不參加戰爭而在射擊場和倉庫中結束壽命的武器也非常多。這種結構下，雖然微不足道但致命的不良行為可能會被掩蓋。 經歷過很多戰爭的國家會打仗。而死守和平的國家壹旦發生戰爭，將很難捍衛和平。這就是戰爭與和平的悖論。

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